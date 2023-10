Tienes derecho a ser bombera, y yo a que me pase un tsunami por encima

Lo prometo. Pensaba que era un bulo que rodaba por la red, una leyenda urbana de la extrema derecha o algo así. Y lo cierto es que ocurre y está generalizado por todos lados, del Cabo de Gata al de Finisterre. Me refiero a la discriminación 'positiva' de la que gozan las mujeres en las oposiciones para ser militar, policía, guardia civil o bombero en casi todas las administraciones públicas.

Me he enterado tras conocer el caso del ayuntamiento de Burgos, donde parecía según los medios que el nuevo gobierno municipal de PP y Vox quiere eliminar los privilegios femeninos a la hora de ser bombera. Nada más lejos de la realidad; el requisito de la convocatoria que se ha publicado ahora - igualar a cinco el punteo mínimo a ambos sexos para aprobar ya que antes ellas pasaban con menos puntos que ellos- había sido aprobado en mayo por el anterior gobierno del PSOE; y además, no acaba con los privilegios para ellas, ya que la norma concede a todas las que aprueben un 10% de puntuación extra `-bonus by the face-' sólo por el hecho de ser mujer. Es decir; que si un hombre y una mujer sacan la misma nota, pongamos ese mínimo 5, a ella le otorgaran un 5.5 y a él un 5. Van a tener razón al final los que dicen que los de Vox son tibios socialdemócratas, manteniendo la política 'pogre' de las cuotas femeninas allá por donde pasan. Y encima, les cae un palo de toda la prensa. No me digan que no es maravilloso.

El caso es que a mí todo esto me lo habían colado, o bien no me había enterado, insisto en que pensaba que eran bulos de la turboderecha patria o que habría todo lo más algún concejo podemita perdido por ahí con que habría hecho alguna locurilla de esas.. No. Y es un hecho: en casi todos los ayuntamientos , comunidades y en el Estado central, las mujeres tienen privilegios para acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad y en las oposiciones a bombero. Se les exige menos que a ellos para aprobar. Obtienen los mismos puntos que ellos haciendo peores marcas en velocidad, salto, pruebas de fuerza, etc. O incluso, como en la Guardia Civil, donde ellas necesitarán un 15% menos de nota para entrar en el Instituto Armado. Es decir, que si la nota son 100 puntos y los aprobados son todo hombres, los últimos de la lista con una menor puntuación quedarán fuera a favor de las mujeres, entrando con 86 puntos ellas por encima de hombres con 100. El cabreo en el Cuerpo es monumental, pero tragarán y más pronto que tarde, al tiempo.

Los partidarios de los privilegios femeninos en este tema persiguen que haya más féminas en estos trabajos y que se reduzcan las diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres en la policía, ejército y cuerpos de bomberos, considerando a estos oficios iguales que cualquier otro empleo público, como un funcionario de Hacienda o un bibliotecario. La primera consideración es obvia: no son oficios como estos. Un bombero o un militar tienen que cumplir, entre otros, con los máximos requisitos físicos posibles, huelga explicar por qué. Igual para policías y guardias civiles, si en algún momento de sus trabajos deben perseguir a delincuentes que tratan de escapar a la carrera o a través de cornisas. Si van a estar toda su vida con papeleo, poniendo multas o investigando en el laboratorio, sería otra historia.

Aquí parece que se trata de cumplir los sueños a la peña, de generar un derecho allí donde brote cada deseo individual: quiero ser bombera y la sociedad me lo tiene que proporcionar. Y si para eso, hace falta tener un Cuerpo de Bomberos con menos capacidad física media y resistencia que el que había antes, da igual, porque yo lo valgo. Hay que igualar por abajo para hacer feliz a muchos y conseguir votos. A mi esto me parece una aberración, un contrasentido y un nuevo exceso de lo políticamente correcto. Como ciudadano, tengo derecho - ese sí -, y reivindico que los bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean los mejor preparados físicamente. Sinceramente, ¿hay debate posible en este punto?

¿Acaso todos los hombres son iguales de fuertes y resistentes y a todos ellos por el hecho de ser hombres se les puede discriminar? Me pongo en el lugar de un hombre algo inferior a la media masculina en altura y en velocidad. ¿se puede saber por qué ese hombre lo va a tener más difícil para aprobar que una mujer de condición media que hace la misma marca o peor que él?

Escucho en tertulias estos días a algunas opositoras a bombero decir que no les parece bien que a ellas les pidan menos marca que a ellos para aprobar. Les honra. Imagino que para decir eso en los medios se tiene que sentir al menos un poco de ese orgullo básico, el que viene de serie en el ser humano y asumir que no mola aceptar regalitos para colarse en la fila y pasar por encima de los demás. ¿Realmente entrar con enchufe en este tipo de oficios públicos no genera después mala conciencia en el favorecido?

¿Qué ambiente se genera después, una vez dentro, cuando empiezan a florecer las de las cuotas como champiñones, entre compañeros privilegiados y discriminados dentro de estos grupos? ¿Buen rollito, no? Habrá de todo, desde el que asuma y apoye esto con naturalidad por el lógico devenir de los tiempos que corren, hasta el malpensado que mire a la de enfrente y piense... "Tú estás ahí por cuota, dejando fuera a otros que lo merecían más y pueden hacer mejor el trabajo. ¿Sería lícito pensar que a las de las cuotas las promocionarán internamente antes que a otros, con nueva discriminación 'positiva' también en el futuro? En todo caso, no creo que sea algo que favorezca el buen clima general que debe imperar en grupos de trabajo como estos.

¿ Qué ocurre en el tiempo con aquellos a los que se privilegia ? Que se adueñan del privilegio, se lo quedan in aeternum y no lo sueltan ni con agua hirviendo. En este caso, perpetuando una desigualdad generada por aquellos que decían querer acabar con una discriminación. Que se lo digan a los del fuero y cupo vasco, por poner un solo ejemplo de tantos que hay.

Antes de que me cancelen y me lleven a la hoguera con Rubiales, Carvajal, Alfonso Perez y todos los machirulos patrios que merecen muerte civil, déjenme decir en mi defensa que he visto videos reales de un par de aspirantes a bomberas no se de que país, creo que eran de aquí, y eran unas absolutas cracks, superando en marcas a la mayoría de hombres. Ojala el de bomberos, fuera un cuerpo de mujer. Confieso que mi sueño erótico es que una bombera me rescate de un tsunami o algo asi, no de un incendio que a esos les tengo mucho mas miedo.