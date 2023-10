Brevísimo diccionario progresismo-español-progresismo

Como no siempre es fácil conocer el significado de las palabras y expresiones en esta sociedad hiperpolitizada, polarizada y cambiante, en la que los políticos e intitulados comunicadores sociales se empeñan en generar cambios semánticos interesados para ocultar aquello que, de expresarse cabalmente, podría generar un daño para sus imágenes públicas y, consecuentemente, para su credibilidad, parece buena idea, con voluntad de contribuir al esclarecimiento de los mensajes tan en boga en estos últimos tiempos, un sucinto diccionario en el que se incluyen, primero, los significados léxicos (sgl.) y, posteriormente, las interpretaciones políticas (sgp.).

Amnistía 1. sgl. Perdón de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. 2. sgp. Perdón de delitos cometidos por políticos, que sirve de elemento de negociación opaca para beneficio personal de quien la aplica y de los amnistiados, en perjuicio de la igualdad y la seguridad jurídica del resto de ciudadanos.

Autodeterminación 1. sgl. Decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto político. 2. sgp. Imposición de decisiones de un porcentaje indeterminado de los ciudadanos de parte de un territorio determinado sobre el futuro estatuto político de la totalidad.

Convivencia 1. sgl. Acción consistente en vivir con otro u otros. 2. sgl. Acción consistente en coexistir en armonía Mayor convivencia 1. sgp. Acción consistente en proceder con el fin de eliminar la coexistencia en determinadas regiones para conseguir ventajas políticas y sociales de unos sobre otros.

Normalización de la convivencia 1. sgp. Acción consistente en convencer a los ciudadanos de que hay algunos de ellos que tienen derecho a ser inmunes a la aplicación de la ley.

Desjudicialización (neologismo) 1. sgp. Proceso consistente en sustraer al control de la justicia los actos delictivos cometidos por políticos de ideología secesionista o progresista.

Feminismo 1. sgl. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. sgp. Principio de desigualdad jurídica positiva de derechos de la mujer y el hombre en favor de ésta.

Línea 1. sgl. Raya en un cuerpo cualquiera. Línea roja 1. sgl. Límite ético. 2. sgp. Barrera ética sustentada en la amoralidad, que, una vez franqueada, se sustituye por otra.

Marco 1. sgl. Límites en que se encuadra un problema, cuestión, etapa histórica, etc. Marco constitucional 1. sgp. Dícese del espacio político virtual, en el que se da cabida a lo que no la tiene en la Constitución, si bien, con efectos constitucionales.

Plurinacionalidad (neologismo) 1. sgp. Resultado de disgregar una nación territorial y culturalmente.

Mayoría 1. sgl. Parte mayor de las personas que componen una nación, ciudad o cuerpo. Mayoría social 1. sgp. Minoría. 2. sgp. Conjunto de individuos que se oponen a la mayoría.

Multiculturalidad 1. sgl. Cualidad de lo caracterizado por la convivencia de diversas culturas. 2. sgp. Aculturalidad provocada por la coexistencia en un territorio de culturas que evitan la integración.

Proyecto 1. sgl. Designio o pensamiento de ejecutar algo. Proyecto común 1. sgp. Designio o pensamiento político siempre inconcluso de transformación social con voluntad uniformadora de un Estado.

Referéndum 1. sgl. Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. 2. sgp. Procedimiento participativo antidemocrático por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas contrarias a la legalidad.

Espero que haya resultado de utilidad.