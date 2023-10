La especialización de Arsitek en las construcciones de viviendas passivhaus

Tener en cuenta las maneras en que se puede administrar el gasto energético dentro de los hogares no solo es importante para la economía de las familias, sino que además es determinante para presentar estrategias favorables que ayuden a minimizar las consecuencias del cambio climático.

Es por esto que desde la arquitectura contemporánea se están diseñando edificaciones capaces de garantizar la eficiencia energética de caracter doméstico, entre las que destacan las passivhaus.

Arsitek es una oficina de arquitectura especializada en la construcción de este tipo de viviendas, incluyendo en sus esquemas de trabajo algunos de los parámetros del Feng Shui como una manera de incorporar nuevas alternativas constructivas al momento de diseñar una casa desde cero.

Eficiencia energética en el hogar Se estima que en España solo existen 350 viviendas passivhaus, lo que deja todo un campo por explorar en el país, teniendo en cuenta sus potenciales climáticos y geográficos. A diferencia de otro tipo de viviendas que apuestan por la eficiencia energética, las passivhaus se enfocan en mantener las condiciones atmosféricas de los espacios, alcanzando un ahorro energético que oscila entre el 70 y el 90 %. Esto implica contar con un aislamiento térmico de alta calidad en paredes exteriores, con el objetivo de evitar la ruptura del puente de temperatura y de esta manera eliminar la pérdida de calor. Esto incluye un sistema que evita que las caras interiores y exteriores de las ventanas se junten, lo que ayuda a que la temperatura se mantenga en el interior. Las passivhaus también deben contar con soluciones de ventilación mecánica que favorezcan la renovación inteligente del aire y ayuden a que los espacios se conviertan en lugares saludables y tranquilos para habitar.

Las passivhaus no solo facilitan la construcción de edificaciones mucho más eficientes y respetuosas con el medioambiente; sino que además generan grandes beneficios para la salud. Al manejar la ventilación y la retención de temperatura de forma natural, las passivhaus permiten la renovación constante del aire y minimizan la presencia de polvo. Para personas con enfermedades crónicas respiratorias como asma o fibromialgia, esta característica es fundamental para mejorar su calidad de vida y garantizar su buena salud.

Feng Shui y arquitectura Arsitek, además, considera que las passivhaus son unas de las edificaciones que mejores prestaciones brindan a las personas en términos de bienestar mental y emocional. Es por esto que todos sus proyectos se diseñan siguiendo las dinámicas y los postulados sugeridos por el Feng Shui para complementar los beneficios para las personas. El arquitecto Luis Altafaj Gómez, líder de todos los proyectos constructivos de Arsitek, considera que la tarea de la optimización energética solo está hecha a la mitad si no se tienen en cuenta otros factores como el equilibrio y el entorno al momento de esbozar una nueva vivienda. Por ese motivo, ha decidido incluir en todos sus proyectos algunos de los postulados del Feng Shui para ofrecer a los clientes viviendas más asequibles, tranquilas y respetuosas con el medioambiente.