Estados-Unidos.info es un portal que ofrece información sobre Estados Unidos en español

La celebración del Día del Niño es un evento que trasciende fronteras y culturas, destinado a honrar y resaltar los derechos fundamentales que garantizan el bienestar de los más pequeños. En el caso de Estados Unidos, esta conmemoración ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a diversas fechas y contextos históricos.

Más allá de su fecha exacta, el Día del Niño en Estados Unidos se enfoca en reconocer y celebrar los derechos y el bienestar de los niños, alentando actividades educativas y recreativas que fomenten su desarrollo y felicidad.

El Día del Niño en Estados Unidos Indistintamente de cuándo tenga lugar, el Día del Niño en Estados Unidos se suma a una tradición global orientada a promover la fraternidad y la comprensión de las infancias, brindando a los más jóvenes la oportunidad de sentirse apreciados y queridos.

A nivel internacional, el origen del Día del Niño se remonta a 1925, cuando se proclamó durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar Infantil, celebrada en Ginebra, que esta conmemoración tendría lugar cada primero de junio. En dicha conferencia, también fue aprobada la primera Declaración de los Derechos de los Niños, impulsada por la fundadora de la organización Save the Children, Eglantyne Jebb. Este evento histórico surgió como respuesta a la necesidad de proteger a los niños tras la Primera Guerra Mundial.

Casi 30 años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso en 1954 que se instituyera un Día Universal del Niño, instando a los gobiernos de todo el mundo a celebrarlo en una fecha de su elección. En Estados Unidos, esta fecha se ha movido a lo largo de los años, pasando por varias ubicaciones en el calendario, hasta quedar establecido que, en la actualidad, el Día del Niño se celebra en Estados Unidos el segundo domingo de junio.

Por ejemplo, aunque no es un día festivo en el país, los padres suelen aprovechar la ocasión para mimar a sus hijos con comida, juegos y regalos. La manera de conmemorar esta celebración es sencilla pero llena de cariño.

