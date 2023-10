Viajar como turista a España y decidir quedarse. ¿Qué opciones existen?

"Live in Spain" es una frase que ronda por la cabeza de muchas personas que viven en otras partes del mundo.

De hecho, algunos turistas que visitan la nación quedan fascinados con su belleza, su riqueza cultural, su gastronomía, su patrimonio histórico y en general, con su estilo de vida, por lo que toman la decisión de quedarse. Sin embargo, antes de realizar una elección tan importante, es necesario informarse acerca de los trámites legales que hay que gestionar. Para ese fin, se puede buscar ayuda profesional como la que ofrece Legalcity, un despacho de abogados para extranjeros.

¿Qué tienen que hacer los turistas que deciden quedarse a vivir en España?

Algunos extranjeros viajan a España como destino de vacaciones, pero tras pasar unos días, deciden quedarse. Algunos de ellos aprovechan la oportunidad para poder estudiar, ya que el país es reconocido por tener numerosas universidades y centros de estudio de prestigio.

En ese contexto, los profesionales de Legalcity explican que el primer paso que se debe dar es solicitar en los primeros 60 días una autorización de Estancia por Estudios, la cual permite a los extranjeros vivir en España mientras estudian en un centro educativo, ya sea público o privado.

Añaden que el tiempo de permanencia en el país va a depender de la duración de los estudios. No obstante, aclaran que el límite máximo es de un año, salvo alguna excepción. Asimismo, subrayan que con el documento legal en regla se puede optar por una carrera universitaria, una formación profesional, un doctorado, un máster, un curso de idiomas, una enseñanza deportiva superior o una enseñanza artística.

A su vez, los abogados remarcan que con la autorización de Estancia por Estudios es posible también trabajar por cuenta propia o ajena. No obstante, apuntan que el trabajo no puede ser de más de 30 horas a la semana y debe ser compatible con los estudios.

Requerimientos Los especialistas de Legalcity indican que para obtener una autorización de Estancia por Estudios, hay una serie de requisitos que se deben cumplir. Uno de los aspectos es no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.

Es vital contar con suficientes recursos económicos para sufragar los gastos de estancia y de regreso al país de origen, y otra de las obligaciones es contar con un seguro privado o público de enfermedad gestionado con una aseguradora autorizada en España y previa admisión en un centro de enseñanza autorizado.

Los abogados dejan claro que los puntos mencionados son solo algunos de los requisitos a tener en cuenta. Los interesados en obtener mayor información y contar con la asesoría de Legalcity pueden acceder a su plataforma, donde dejan a disposición de los usuarios todos sus canales de contacto.