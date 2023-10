DAC Docencia revoluciona la FP de movilidad segura y sostenible formando 150 técnicos superiores en España

"La Seguridad Vial está estancada y la educación y la formación vial son vectores imprescindibles para reducir las cifras de siniestralidad", destaca. J.J. Matarí, Senador y Presidente de la Comisión de Seguridad Vial. Para Agustín Sigüenza, Director General de FP de JCyL, "la creación de esta nueva FP supone una respuesta a la necesidad de contar con docentes con competencias que van más allá del permiso de conducir y que incluyen todos los ámbitos de la movilidad segura y sostenible" DAC docencia acaba de poner en marcha la mayor promoción de "Técnicos Superiores en formación para la Movilidad Segura y Sostenible" que ha habido en España, y que aportará 150 nuevos titulados.

El pasado jueves 26 de septiembre de 2023 tuvo lugar el acto de inauguración del curso escolar 2023/2024 del CFGS "Técnico Superior para la Movilidad Segura y Sostenible". El evento fue inaugurado por Juan José Matarí, Senador y Presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados de la XIV Legislatura, Agustín Sigüenza, Director General de FP de la JCyL y por Elisa Capote, CEO de DAC Docencia. Además, participaron representantes de la DGT, STOP Accidentes, ASTIC y Fundación Corell.

De las intervenciones de los participantes destacan las siguientes:

Juan José Matarí, Senador y Presidente de la Comisión de Seguridad Vial: "La educación vial basada en valores, entendida como una responsabilidad compartida, es una tarea de todos. España necesita personal técnico formado y capacitado para diseñar, impartir y evaluar la enseñanza dirigida a la educación y formación vial, teniendo en cuenta los distintos modos de transporte y sus utilización en condiciones de seguridad y sostenibilidad ambiental".

Agustín Sigüenza, Director General de FP de JCyL: "el diseño de esta nueva FP incluye herramientas metodológicas, de comunicación y tecnológicas, para abordar la educación vial y ambiental de todas las formas de movilidad, para todo tipo de colectivos y para cualquier ámbito, ya sea público o privado. Los estudiantes de este CFGS tendrán un futuro prometedor y una fácil inserción laboral que le permitirá disfrutar con su profesión".

Elisa Capote, CEO de DAC Docencia y Directora del Instituto de F AT-DAC: "más de 40 años formando a profesores de formación vial y docentes de movilidad sostenible nos proporcionan una experiencia que hemos trasladado al diseño educativo de este nuevo CFGS que impartimos en la modalidad e-Learning. Tenemos muchas sorpresas educativas, que enriquecerán la formación de nuestros 150 alumnos, provenientes de 47 provincias diferentes, y que les hará más capaces y competentes, en sus diferentes desempeños, para conseguir una mejor movilidad para todos".

Montserrat López, Subdirectora Adjunta de Formación Vial de la DGT: "esta FP nace con el objetivo de profesionalizar al sector de la formación y de la educación vial, imprescindibles lograr los objetivos que implican una movilidad segura y una movilidad sostenible. La educación, la formación vial y la movilidad sostenible, tienen que estar presentes a lo largo de toda nuestra vida, desde la educación infantil hasta la edad más adulta, y por eso necesitamos profesionales capacitados y formados en este ámbito".

Ana Novella, Presidenta de Stop Accidentes: "los profesores tienen el reto de que sus alumnos interioricen el porqué de las normas para que perduren y para que sus comportamientos viales sean siempre seguros. Las infracciones suponen la muerte en el 95% de los siniestros. El testimonio de las victimas en los cursos consigue su efecto al trasladar la realidad del día después a personas que suelen pensar que esa desgracia sólo le ocurre a los demás, y que está lejana la probabilidad que a ellos les pase".

Ana Muñoz, Responsable de Formación de ASTIC: "no podemos estar más contentos en el sector al poder contar con docentes provenientes de la Formación Reglada para que enseñen a nuestros conductores en todas las formaciones obligatorias que dependen del Mitma y de la DGT. Necesitamos conductores con nuevas competencias relacionadas con los cambios tecnológicos y nadie mejor que estos nuevos docentes para que se las enseñen de forma profesional".

Víctor Esteban, Secretario General de la Fundación Corell: "una FP como esta, dedicado a formar profesionales que sean capaces de generar mejores ciudadanos o ciudadanos con mejores usos viales, es fundamental e imprescindible, porque al final el responsable de que las cosas funcionen mejor o peor es cada individuo con sus decisiones finales".

Francisco Paz, Jefe de Estudios del Centro de FP 'AT-DAC': "la modalidad e-Learning es la que permite que hoy tengamos a 150 alumnos de 47 provincias diferentes, ya que elimina las barreras de la conciliación familiar, laboral o de proximidad, al no disponer de un Centro que imparta esta nueva FP. Al igual que médicos y personal sanitario salvan vidas, los nuevos titulados tendrán ese privilegio, con la diferencia que las vidas salvadas, al evitar siniestros viales, serán de personas que mueren sanas y que tendrían que seguir entre nosotros".

Elisa Capote, CEO de DAC Docencia, destaca que el pasado jueves 26 de septiembre de 2023 marcará un hito en esta nueva FP, que desarrolla un CFGS de 2000 horas de duración y distribuidos en 2 cursos escolares, que permitirá ocupar multitud de desempeños en el mundo de la Movilidad Segura y Sostenible.

De esta FP saldrán:

Docentes con súper poderes educativos que podrán ejercer como: Profesores y Directores de autoescuelas, Profesores en cursos del permiso por puntos (sensibilización y reeducación vial), Profesores y directores de centros de Mercancías Peligrosas, Profesores de los cursos CAP (conductores de vehículos pesados).

Educadores en Movilidad Segura y Sostenible, que podrán impartir docencia en multitud de ámbitos: centros educativos, centros de mayores, ayuntamientos, asociaciones, empresas, administraciones, etc.

Técnicos especialistas en Planes de Movilidad Seguros y Sostenibles: en ayuntamientos, empresas, polígonos industriales, centros comerciales y cualquier sector o actividad que impliquen desplazamientos numerosos.

Asesores en seguridad vial laboral: facilitando la gestión de riesgos viales derivados de los diferentes modos de desplazamientos.

Monitores de cursos de conducción segura: cursos que permitirán recuperar 2 puntos en el permiso o licencia de conducción. Elisa Capote, concluye animando a la población estudiantil a que curse esta nueva FP de Movilidad Segura y Sostenible, con el convencimiento de que los conocimientos docentes que adquirirán y trasladarán a sus futuros alumnos son la herramienta más poderosa de cambio para hacer de nuestras ciudades lugares más seguros, habitables y amables.

