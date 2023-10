elalquilador sobre la seguridad cuando se trabaja con máquinas de elevación

La maquinaria de elevación cumple una función esencial en el mundo de la construcción, la industria, el mantenimiento de edificaciones o las instalaciones eléctricas. El principal objetivo de las máquinas de elevación es alcanzar alturas que por otros medios sería imposible.

Sin embargo, el manejo de esta maquinaria requiere de una gran responsabilidad y elalquilador es plenamente consciente de ello. Razón por la cual, en cumplimiento de la normativa española y su compromiso con ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, la plataforma online verifica que la maquinaria y las herramientas que se alquilan cumplan todos los estándares de seguridad, garantizando el cuidado y el mantenimiento oportuno de los productos.

Normativa de seguridad sobre las máquinas de elevación La legislación española tiene una serie de disposiciones relacionadas con las medidas de seguridad obligatorias dirigidas a los tres ámbitos vinculados con las máquinas de elevación: el fabricante, el propietario o arrendatario y el operador.

Respecto a fabricantes, importadores, distribuidores y empresas conservadoras, sus obligaciones están relacionadas, en general, con proveer los mayores estándares de seguridad en el diseño y funcionamiento.

Mientras tanto, la normativa obliga a propietarios o arrendatarios a ocuparse del buen estado del aparato, contratar mantenimiento oportuno, impedir el uso de la máquina cuando no esté en condiciones óptimas y, en casos de accidentes, notificar al órgano competente según el territorio donde se produzca y, de inmediato, suspender la actividad del artefacto hasta que el organismo de luz verde para la reactivación de operaciones.

Pero, sobre quienes recae el mayor compromiso son los operadores, no solo por el cumplimiento de ciertas obligaciones, sino porque son quienes asumen el mayor riesgo para su salud, e incluso, su vida.

Medidas que deben tomar los operadores

Debido a los altos riesgos que surgirían ante un manejo inadecuado de las máquinas de elevación, para operarlas es estrictamente necesario un proceso de instrucción del aparato, según las instrucciones del fabricante para el modelo específico que se utilice. Quienes maniobran las máquinas también están obligados a impedir su uso si detectan alguna anomalía y dar aviso al propietario.

Entre otras acciones, antes de poner en marcha el aparato, los operadores deben verificar que tanto la máquina como el terreno están en las condiciones adecuadas para el traslado y el funcionamiento, según las especificaciones del modelo.

Así mismo, se debe comprobar que en las alturas no haya elementos que puedan caer sobre la máquina, además de que el espacio esté despejado alrededor de esta. También es importante colocar señalizaciones que indiquen a vehículos y peatones que hay un área de riesgo.

Límite de carga y protección De igual manera, el operador debe usar la indumentaria de protección adecuada, lo que incluye principalmente arneses, pero también cascos, botas de seguridad y guantes. Bajo ninguna circunstancia, la carga total entre el peso del operador y los materiales debe superar el límite de peso del modelo.

Cuando sobre la máquina se encuentran líneas de alta tensión es indispensable mantener la distancia mínima establecida según el voltaje, que va desde 3 metros para líneas de entre 300 v y 50 kv y hasta los 14 metros para cableado de entre 750 kv y 1.000 kv.

En conclusión, aunque las máquinas de elevación pueden facilitar significativamente una amplia gama de trabajos, el manejo debe efectuarse con plena consciencia de los riesgos y tomando todas las acciones necesarias para evitar accidentes. En este sentido elalquilador pone a disposición de todos los usuarios a su equipo de expertos que asesoran al cliente de principio a fin sobre cualquier duda o necesidad que surja en el proceso del alquiler y la utilización del producto.