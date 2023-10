La inmobiliaria GILMAR presenta RentMe, un nuevo servicio puntero de alquiler vacacional

Acorde con los datos de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), alrededor del 31,5 % de la oferta de alojamiento vacacional en España se canaliza mediante viviendas particulares.

En total, más de 310.000 propiedades están destinadas a este fin en toda España. Ahora bien, las condiciones en las que se pueden alquilar estos inmuebles dependen de las normativas de las comunidades autónomas.

Para simplificar el proceso de alquiler vacacional, la inmobiliaria GILMAR ha puesto en marcha un nuevo servicio para sus clientes: RentMe by GILMAR, dedicado exclusivamente a gestionar este tipo de inmuebles. Este nuevo proyecto ofrece un servicio completo a sus clientes e incorpora innovaciones y tecnología para facilitar el proceso.

Servicios para huéspedes y propietarios La labor de RentMe by GILMAR abarca un servicio completo al propietario de la vivienda, así como al huésped que reserve las propiedades. Además, la forma de trabajo que implementa esta empresa permite distribuir las viviendas en las diferentes webs del sector de una manera eficiente, teniendo además un proceso de automatización para cualquier necesidad que tengan huésped o propietario.

Según explica Paula Álvarez, responsable de RentMe by GILMAR, "a través de técnicas de machine learning, llevamos adelante una gestión dinámica de precios y ocupación para maximizar la rentabilidad de las propiedades". Asimismo, esta compañía ofrece la posibilidad de domotizar las viviendas para así obtener la máxima eficiencia y ahorro.

Por otro lado, esta firma tiene a disposición de sus clientes un equipo propio de interiorismo y servicios de concierge bajo demanda que permite ofrecer una experiencia 360°, tanto para el inquilino como para el propietario. Estos profesionales también ofrecen atención personalizada y de confianza, encontrándose siempre disponibles para atender las necesidades de los clientes.

El alquiler vacacional es una oportunidad de negocio Esta modalidad de alquiler turístico constituye una oportunidad de negocio para múltiples inversores que han adquirido inmuebles. Según indican los profesionales de RentMe by GILMAR, al ser España un destino turístico de primer nivel, la compra de viviendas para este fin resulta atractiva. Además, con el soporte de estos especialistas es posible localizar viviendas en distintas zonas de España donde hay una elevada demanda de alquiler vacacional.

Por otra parte, con el apoyo de este equipo profesional es posible ajustarse a las normativas vigentes en cada una de las comunidades autónomas. En líneas generales, todas las administraciones ejercen algún tipo de control sobre estos contratos. Por ejemplo, en Andalucía es necesario tener una licencia que certifique el cumplimiento de una serie de requisitos. A su vez, en Madrid es obligatorio contar con el Certificado de Idoneidad de Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), que debe ser redactado por un técnico acreditado.

A través de RentMe by GILMAR, es posible gestionar propiedades para obtener el máximo beneficio posible. Esta empresa también ofrece un servicio integral a quienes buscan acceder a un alquiler vacacional.