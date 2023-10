Clínica Carlos Saiz Smile, especialistas en carillas dentales dientes limados

La medicina moderna ha avanzado de forma exponencial en los últimos años debido al surgimiento de herramientas tecnológicas que han permitido que la calidad de vida mejore para aquellos que buscan retoques estéticos en la zona de la cara y de los dientes.

Uno de los tratamientos más populares de la actualidad son las microcarillas dentales sin tallado. A través de estas máscaras, las personas obtienen sonrisas más bonitas, blancas y radiantes, ya que consiguen eliminar bordes irregulares, diversidad de tamaños y otros problemas relacionados con la estética bucal.

Desde la Clínica Carlos Saiz Smile cuentan con un equipo de profesionales liderado por el médico odontólogo Dr. Carlos Saiz que dispone de la experiencia suficiente para colocar carillas dentales dientes limados sin errores ni dificultades.

¿Qué ventajas ofrecen las microcarillas dentales sin tallado? Las microcarillas dentales son pequeñas capas de porcelana que se incorporan al diente y tienen la capacidad de disimular espacios entre los dientes, alargar las piezas dentales y cubrir dientes torcidos.

Entre las ventajas más importantes del sistema de carillas dentales dientes limados del Dr. Carlos Saiz Smile, destaca que es un método que no precisa de tallado de la dentadura real del paciente, es decir, las piezas originales no sufren modificaciones; no son pulidas y tampoco se necesitan masillas o resinas.

La microcarilla, además de eliminar el tallado del diente, consigue preservar la capa de esmalte y de esta manera extender la salud del diente. Además, el tratamiento de carillas dentales dientes limados es indoloro y no provoca sensibilidad dental.

Otro de los beneficios de este proceso es la rapidez con la que se observan los resultados y la velocidad con la que el paciente retorna a su rutina diaria, sin necesidad de tomar precauciones específicas.

Factores que inciden en la extensión de vida de las microcarillas sin tallado Existen distintos factores que pueden extender la vida de las microcarillas sin tallado, siendo el tipo de material, las revisiones periódicas y la forma de alimentación algunos de los más importantes.

Si bien las microcarillas sin tallado suelen caracterizarse por disponer de una amplia resistencia, dicha durabilidad varía en función del material con el que se componen, siendo las carillas de resina un elemento fundamental para consolidar el funcionamiento de las carillas dentales dientes limados por muchos años sin dificultades.

Las revisiones periódicas son otro elemento esencial, ya que permiten llevar un control exhaustivo de este sistema. Los encuentros diarios con profesionales de la odontología repercuten en su funcionamiento porque ayudan a comprobar el buen estado de las carillas dentales dientes limados.

Por su parte, llevar adelante una adecuada alimentación también incide en la durabilidad de las microcarillas sin tallado. Es por ello que se deben evitar los productos que las perjudican, como el vino, el chocolate y las golosinas.

Por su nivel de efectividad y seguridad, las carillas dentales dientes limados de la Clínica Carlos Saiz Smile se presentan como una opción ideal para obtener una sonrisa blanca, agradable y brillante.