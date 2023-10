Detectar fugas de agua en viviendas, de la mano de No Más Fugas

El agua es un recurso vital para los seres vivos, por eso, su cuidado es clave a nivel mundial. Por este motivo, y ante la escasez que existe en algunas zonas, la concienciación social sobre su uso reviste gran importancia.

Una de las formas de evitar el derroche es controlar el funcionamiento de las tuberías del hogar, con el fin de evitar cualquier tipo de pérdidas que pueda presentar una complicación en el sistema interno.

En esta línea trabaja No Más Fugas, una empresa especializada en la reparación de tuberías sin la ejecución de obras. La misma cuenta con un detector de fugas de agua en viviendas, garantizando un descubrimiento rápido y efectivo.

Fugas de agua sin roturas La empresa destaca en el mercado por disponer de equipos y maquinaria de avanzada tecnología para detectar y localizar el punto exacto donde se produjo una fuga sin causar daños estéticos y sin necesidad de romper las instalaciones.

A eso se suma la vasta experiencia que tienen los profesionales que forman parte de No Más Fugas, quienes, además, cuentan con la capacidad necesaria para intervenir de forma óptima en distintas circunstancias.

En cuanto a las pérdidas que se presentan en las viviendas, la principal recomendación de la compañía es efectuar un mantenimiento de las canalizaciones de agua para evitar problemas con vecinos y costes innecesarios en las reparaciones.

No obstante, ante la aparición de las mismas, la compañía ofrece un servicio de calidad, rápido y de bajo costo, con precios sin competencia. De esta manera, los clientes pueden tener plena seguridad respecto a la resolución de los problemas en las cañerías de sus domicilios.

Herramientas para la detección de fugas La tecnología de alta calidad es uno de los grandes diferenciales que tiene No Más Fugas frente a la competencia, lo cual la posiciona como un referente en un mercado verdaderamente competitivo.

Eso se evidencia con el uso de determinadas herramientas para la detección de fugas, como el caso del geófono. Se trata de un aparato que agiliza la localización de pérdidas y elimina costes de excavaciones o rompimientos, debido a que trabajan específicamente con el sonido.

Otra de las opciones es el uso del gas traza, el cual se erige como un método altamente eficaz para descubrir pérdidas de gas y agua, ya sea en instalaciones domésticas como calefacción o piscinas.

En esa línea, los clientes también tienen la posibilidad de acceder a los servicios con cámara termográfica y equipo correlador, especialmente cuando resulta necesario revisar grandes extensiones de red de abastecimiento.

Todo esto revela el liderazgo que tiene No Más Fugas en el mercado, garantizando resultados óptimos a sus clientes y empleando tecnología de excelencia en cada intervención.