Innovación y sostenibilidad en la fabricación de cerraduras con Ojmar

Teniendo como baluarte la sostenibilidad, durante años, la Unión Europea ha alentado la fabricación e innovación en los distintos sectores de la economía.

De allí que existan programas financiados y prestaciones con el objetivo de promover una cultura del diseño que responda a modelos disruptivos y tecnológicos que respeten el medioambiente.

En este contexto, Ojmar ha mantenido una sólida posición en cuanto fabricación se refiere en el sector de los sistemas de cierre, gracias a la propia esencia de la empresa que, en sus más de 100 años, ha estado comprometida en todo momento con la calidad, la durabilidad y la constante evaluación y búsqueda de mejorías.

Sostenibilidad e innovación de la mano Durante décadas, gobiernos, universidades, intelectuales, activistas y ciudadanos de todas partes del mundo, preocupados por el bienestar del planeta, plantearon una dicotomía entre avance tecnológico y protección del medioambiente.

Pero, con el tiempo, la relación de antagonismo entre estos dos conceptos se ha ido desmontando y ha dado paso a un vínculo diferente y que, en principio, no se hubiera esperado: que el uno no debe frenar al otro, sino que, al contrario, son dos grandes temas que se deben atender en la actualidad y deben ir de la mano.

Esta visión de la Unión Europea no aplica solamente a las grandes empresas tecnológicas, sino que involucra a todos los ramos de la economía y el mercado, justamente como parte de un propósito de que la fabricación e innovación sostenible se convierta en algo cotidiano, común y de acceso para toda la población.

Acerca de Ojmar Ojmar es partícipe de esa visión debido a la propia esencia de la compañía, por lo que, entre otras cosas, está certificada por la norma internacional de gestión del medioambiente ISO 1401.

Al mismo tiempo, la empresa establecida en el País Vasco cuenta con una cultura de la innovación que le ha permitido avalar 80 patentes en todo el mundo y ha formado parte de diversos proyectos amparados por instituciones referentes en el desarrollo tecnológico y la innovación.

Asimismo ha desarrollado proyectos de investigación para el desarrollo de productos funcionales con capacidad de interacción con el entorno en evolución, así como para crear productos inteligentes mediante la integración de nuevas capacidades electrónicas.

En resumen, la visión de Ojmar, que se alinea con el propósito de la UE, implica que un mundo de avance tecnológico y generación de ideas no podrá subsistir sin un planeta que lo albergue. A la par, un ecosistema saludable no podrá lograrse sin la visión creativa que encuentre las formas de revertir el daño medioambiental. Por lo tanto, el diseño y la fabricación, en este caso de cerraduras, debe asumirse desde la óptica de la innovación sostenible.