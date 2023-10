El reloj localizador GPS para personas mayores de MovilTecno

En un mundo tan agitado y cambiante como el actual, una de las preocupaciones con las que lidian muchas personas tiene que ver con no saber en todo momento el estado en que se encuentran las personas en edades avanzadas, especialmente cuando tienen la salud deteriorada y aún más si padecen demencia o principios de Alzheimer.

Pero, entre los beneficios que ha traído consigo el avance tecnológico se encuentran herramientas, como el reloj localizador para personas mayores de MovilTecno, que permite estar al tanto de las condiciones de los familiares desde la distancia.

Las funcionalidades del reloj localizador para personas mayores de MovilTecno Este dispositivo posee una serie de características que, por un lado, facilitan a los familiares el poder dedicarse a sus actividades con cierta tranquilidad, dado que si se diera un caso de emergencia, se sabría de inmediato gracias a que el reloj envía señales de alerta a una aplicación que se puede instalar en varios teléfonos móviles.

Por otro lado, el reloj también ayuda a mejorar significativamente la vida de las personas mayores, ya que tiene una serie de funcionalidades dedicadas a monitorear su salud, como medir la tensión arterial, las pulsaciones cardíacas y los pasos que ha dado durante el día. No obstante, la empresa enfatiza que las mediciones del dispositivo solo son orientativas y no sustituyen la atención médica profesional.

Otro beneficio del reloj es que posee alarmas para recordar a las personas mayores acerca de la toma de sus medicinas. Y permite a los familiares ver lo que sucede alrededor de la persona mayor gracias a una cámara integrada.

Asimismo, incluye un sensor de caídas que da aviso a los familiares de manera automática, una tecla de socorro que permite al usuario del dispositivo avisar de una emergencia a sus parientes, y localizador en tiempo real, para atender los casos de extravío de personas con Alzheimer.

Unisex y aplicación gratuita Además, el reloj tiene un diseño unisex, es resistente a salpicaduras de agua y recibe llamadas únicamente de números autorizados y tiene cobertura 4G que permite la comunicación en espacios cerrados o de difícil acceso.

Está disponible en un modelo estándar y también con una pulsera de menor tamaño para personas de muñeca pequeña, si se necesitan para niños.

MovilTecno.com ofrece la posibilidad de agregar una correa que posee un broche de seguridad, si se requiere dificultar o impedir que el adulto mayor se quite el reloj, como en casos de personas con deterioro cognitivo.

Finalmente, la compañía destaca que el acceso a la aplicación relacionada con el reloj es completamente gratuito y es compatible con Android y iOS.