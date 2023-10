Las mascotas que ya no se podrán tener en casa por la Ley del Bienestar Animal

Abogados Fernández Blasco se hace eco de la noticia lanzada por Epe sobre las mascotas que no se podrán tener en casa desde el próximo año Abogados Fernández Blasco, uno de los despachos de abogados en Cáceres con un equipo de abogados en Cáceres, se hace eco de la información lanzada en la noticia de Epe sobre la lista de animales que no están permitidos tener en los hogares como mascotas desde el próximo año.

Los animales de compañía se han convertido en un miembro más de la familia. Desde hace décadas, estos acompañan a los demás convivientes en las tareas diarias y como objetivo principal se tiene que garantizar su bienestar y cuidado. En algunas ocasiones, esto no ocurre y, como respuesta por parte del Gobierno, se ha elaborado una lista de animales prohibidos y han creado la Ley de Bienestar Animal.

En España, la cifra de animales sin identificar ronda los seis millones. Como consecuencia, esto supone un riesgo para la salud pública. Los cambios que impone esta ley es que los dueños deberán cumplir un curso de formación específico y no se podrán reproducir ni sacrificar sin justificación veterinaria.

Tampoco se permite dejar al animal sin supervisión más de tres días y, en el caso de los perros, no más de 24 horas. Además, los cuidadores de los perros que superan un cierto peso deberán superar un test que valora la actitud en el ámbito social. Cuentan con dos años para acreditar que se ha superado el curso. También es obligatorio la contratación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros incluyendo la cobertura a las personas responsables del animal.

La pérdida o el robo de la mascota debe notificarse en un plazo de 48 horas, sino se considera abandono con penas de 50.000 euros de multa. Si el abandono pone en peligro la vida del animal se castigará con entre uno y seis meses de cárcel y de uno a tres meses de trabajos para el servicio a la comunidad.

Los animales que están permitidos para tener como mascotas deben tener necesidades fáciles de atender. Además, a esta ley también se le suma un cambio en el código penal para endurecer las sanciones del maltrato animal.