Hotel Ribera de Triana reabre sus puertas tras sus reformas de verano

Las nuevas instalaciones del Hotel Ribera de Triana contarán con una planta de 600 metros cuadrados donde se implantará una piscina con lámina de agua y otros servicios gracias a un decreto de la Junta de ayuda al sector turístico tras la pandemia.

Las nuevas instalaciones del Hotel Ribera de Triana contarán con una planta de 600 metros cuadrados donde se implantará una piscina con lámina de agua y otros servicios. Además, gracias a esta nueva reforma muchas más habitaciones del hotel contarán con vistas privilegiadas, una de las características que se destaca de este hotel. Para la realización de esta reforma se ha aprovechado el decreto de la Junta de ayuda al sector turístico tras la pandemia.

Además, en esta nueva planta también se encontrará un restaurante y un bar para ofrecer servicios complementarios al alojamiento de los huéspedes y así poder conseguir una experiencia mayor durante la estancia. Estas nuevas construcciones no ocupan más del 30% de la cubierta. Con estas obras se incluyen escaleras, ascensores y otros elementos auxiliares de la edificación que facilitan el uso de las instalaciones del hotel.

Otras de las características de esta reforma es que se ha aumentado un 10% las plazas de alojamiento, pasando a 150 habitaciones. La imagen exterior se mantiene casi igual que antes de esta novedosa reforma, minimizando el impacto visual del edificio. Pese a que la imagen exterior no ha tenido apenas variaciones, sí se ha llevado a cabo la creación de nuevas habitaciones panorámicas y una gran terraza en la planta ático con piscina y disponible para desayunar, aumentando el interés de los visitantes. El proyecto recibe por nombre reforma y ampliación, por lo que no es necesario ningún planteamiento o medida urbanística previa.