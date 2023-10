La innovación tecnológica en la inspección de desagües

Saytra se hace eco de la noticia lanzada por Iberian Press sobre la nueva tecnología para hacer las inspecciones en desagües Saytra, una empresa de desatascos en Huelva especializada en desatascos urgentes en Huelva, se hace eco de la información lanzada en la noticia de Iberian Press sobre las cámaras como nueva tecnología para las inspecciones en los desagües.

Los avances tecnológicos prácticamente se han aplicado en todos los sectores y el de la fontanería no iba a ser menos. Estos han revolucionado la forma de tratar los desatascos y las obstrucciones. La tecnología más innovadora ha sido el uso de las cámaras. Estas tienen como objetivo facilitar el trabajo y ahorrar tiempo en desempeñarlo. Los atascos en los desagües son muy comunes y es una tarea que perjudica muchísimo en el día a día cuando se da, desde malos olores hasta aguas desbordadas.

Utilizar cámaras durante el proceso es perfecto para ganar precisión y que no se trate de probar suerte y que sea un mero ensayo. Esto ayuda a concretar la ubicación en la que se encuentra el obstáculo. Anteriormente se excavaba alrededor del desagüe para identificar la obstrucción, lo cual implicaba mucho tiempo y, sobre todo, esfuerzo.

Estas inspecciones con cámaras eliminan las reparaciones y sustituciones innecesarias, por lo que se traduce como disminución de los costes y se abordan sólo las áreas que requieren atención. En las inspecciones periódicas también se facilita el trabajo porque por muy pequeña que sea la obstrucción y no afecte en ese momento, con las cámaras de alta resolución es muy fácil de identificar y proceder a su eliminación.

Las imágenes de la cámara llegan a un monitor en tiempo real. El resultado de estas imágenes es un examen exhaustivo que permite saber en qué condiciones se encuentra la tubería. Además, también se detectaron otros problemas como la instrucción de raíces, la corrosión de las tuberías o las conexiones desalineadas.