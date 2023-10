AleaSoft: La demanda de renovables deberá multiplicarse por cuatro en las próximas décadas

Entrevista de Julián García, de Energía Estratégica, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En la entrevista se analizan los objetivos y el crecimiento de las energías renovables en Europa. Además, se resalta la importancia de impulsar la demanda renovable incentivando la demanda industrial, el almacenamiento de energía, la producción de hidrógeno verde y los vehículos eléctricos La entrevista comienza con una evaluación del crecimiento de los objetivos renovables, tanto en España como en Europa. Para Antonio Delgado Rigal, el aumento de los objetivos renovables responde, por un lado, a la necesidad de alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones, por otro lado, para acelerar la consecución de la independencia energética de Europa, pero también como respuesta al ritmo actual de incremento de la capacidad renovable.

Por ejemplo, en España, los objetivos a 2030 del PNIEC para la fotovoltaica se están quedando muy cortos comparando el ritmo con el que se está instalando, por lo que el nuevo borrador ya prácticamente duplica ese objetivo.

Sin duda, las energías renovables, junto con el hidrógeno y las tecnologías de almacenamiento de energía, jugarán un papel clave en la transición energética.

Poner objetivos ambiciosos, junto con incentivos, es necesario para dirigir el mercado y las políticas en la dirección deseada.

La demanda es la otra parte de la balanza. Es difícil hacerse la idea de cuánto tiene que crecer la demanda de energías renovables para conseguir descarbonizar todos los sectores de la economía.

Para hacerse una idea de la magnitud, solo hay que pensar que ahora mismo solo el 25% de la energía que se usa es en forma de electricidad. El resto de la energía final consumida es, principalmente, a partir de combustibles fósiles (derivados del petróleo, gas y carbón).

Por lo que la demanda de renovables deberá multiplicarse, al menos, por cuatro en las próximas décadas.

Es un cambio de paradigma. Si se piensa en toda la generación renovable que se necesitará para electrificar las calefacciones, el transporte y la industria, también para producir combustibles no fósiles como el hidrógeno verde, puede que incluso se necesite más potencia instalada renovable que la que marcan los objetivos actualmente.

Hasta ahora las medidas tomadas por las administraciones públicas se han centrado mucho por el lado de la producción: subastas de renovables, ayudas al autoconsumo, etc.

Para que no se desequilibre la balanza entre producción y demanda, hay que empezar urgentemente a incentivar y estimular la demanda: electrificación de las calefacciones, vehículos eléctricos, industrias, etc.

También es necesario empezar a crear la demanda de hidrógeno verde y las infraestructuras necesarias para su producción y distribución.

Y el otro punto clave que va con retraso es el almacenamiento de energía. Hay que promover y subvencionar la instalación de baterías, adaptar los mercados para el funcionamiento eficiente del almacenamiento y crear un mercado de capacidad que retribuya las instalaciones por el papel clave que jugarán en la gestión de generación intermitente de las renovables.

Al analizar si pudiera verse un descenso de la demanda aún más profundo si no se toman medidas al respecto, el CEO de AleaSoft Energy Forecasting comenta que la demanda aún está sufriendo las consecuencias de la crisis de precios de 2022, sobre todo en el sector industrial, donde la demanda continúa cayendo.

Esta disminución de la demanda también se ha visto influenciada por el aumento exponencial del autoconsumo. Mientras, las renovables han continuado creciendo a un ritmo muy alto.

El ritmo de crecimiento del autoconsumo se irá relajando hasta niveles más razonables ya a partir de este 2023. La demanda también empezará a recuperarse si los precios continúan la tendencia a la baja (ayudados por el aumento de las renovables) en los próximos años.

Al ser preguntado sobre si este crecimiento masivo de las renovables podría alargar las horas donde el precio marginalista de la solar llegue a cero, el Dr. en Inteligencia Artificial responde que en los próximos dos o tres años pueden continuar dándose horas de precios cero de manera más o menos recurrente en algunos meses.

Las renovables van a continuar creciendo, por lo que la clave está en cuándo empezará a crecer la demanda al ritmo necesario y cuándo estará disponible la capacidad de almacenamiento necesaria.

De ahí la necesidad de ampliar el foco: las renovables ya están creciendo a un ritmo alto, ahora hay que asegurar que la demanda y el almacenamiento también crecen al ritmo necesario para una transición equilibrada.

La transición que se está llevando a cabo es una transición de magnitudes sin precedentes y, además, en un tiempo récord, tanto por necesidades climatológicas como por necesidades de independencia energética.

Es esperable que se produzcan desajustes coyunturales como los que se están viendo, pero en el largo plazo la situación se estabilizará.

Al analizar qué impactos podría tener en la industria renovable española, Antonio Delgado Rigal explica que tanto los vertidos como la canibalización de precios son los efectos del rápido incremento de la generación renovable sin el contrapeso del aumento de la demanda y de la capacidad de almacenamiento.

Mirándolo con suficiente perspectiva, el mercado siempre se autorregula alrededor de un precio de equilibrio: el equilibrio entre el precio que la demanda está dispuesta a pagar y el precio que hará rentable las plantas de producción en el largo plazo.

Ahora mismo hay un desajuste coyuntural que lleva el precio a cero (o cerca de cero) en algunos momentos en que la producción renovable puede cubrir gran parte de la demanda.

En el momento en que esos precios sean demasiado bajos para las plantas de renovables, el ritmo de instalación disminuirá, y los precios bajos de la energía incentivarán la demanda que llevará los precios de nuevo al equilibrio.

Al final, más allá de los objetivos de capacidad renovable, será el mercado el que diga cuánta capacidad renovable se va necesitando a medida que vaya creciendo la demanda.

Aunque, como se ha dicho, es importante tener objetivos ambiciosos para marcar el camino y decidir cuáles son las medidas a tomar en cada momento.