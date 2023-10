Saguar Real Estate pone a la venta un ático único en Las Rozas de Madrid

Se va a entrevistar a Emilio José Delgado Saguar, socio fundador de Saguar Real Estate, para que de más detalles sobre este ático en venta en Las Rozas de Madrid.

Hola, Emilio. ¿Por qué se trata de un ático único en Las Rozas de Madrid?

Por supuesto. En primer lugar, quiero destacar la privacidad, ya que su terraza, de 25 m² no linda con la terraza de ningún vecino. Esto no es lo habitual. Puedes tener la seguridad de que nadie escuchará lo que estés hablando.

En segundo lugar, tanto los exteriores, como los interiores del ático son de un gusto exquisito, con una estética elegante y sutil. El ladrillo visto de la fachada es sofisticado y vistoso. Las calidades interiores, con diseño y acabados exclusivos, deslumbran con su clase y armonía. La estética de este residencial no la encontrarás en otras zonas de Las Rozas de Madrid.

En tercer lugar, las zonas al aire libre. La urbanización en la que se ubica se encuentra entre las más distinguidas de la zona. Se puede disfrutar de una gran piscina, zona de césped y pistas de pádel.

Además, el ambiente entre los vecinos es inmejorable.

¿Podrías decirnos dos detalles que destacarías de este ático?

Claro. Primero, destacaría la chimenea en el centro del salón. Se trata de un salón grande, de veinticinco metros. La chimenea irradia majestuosidad y calidez al conjunto.

Segundo, resaltaría las terrazas. Son magníficas, un tesoro. La principal tiene veinticuatro metros cuadrados. La del dormitorio de matrimonio tiene catorce metros cuadrados. Ambas son espléndidas para vivir momentos realmente especiales.

¿Dirías que se trata de un ático grande?

Diría que sus superficies son idóneas. Se trata de un ático de dos habitaciones y dos baños. Atendiendo a la nota simple, el ático goza de noventa y dos metros cuadrados. Tiene un vestíbulo amplio, cocina con tendedero, baño en suite, baño principal y dos dormitorios.

Hemos visto pisos de tres dormitorios con dimensiones similares e incluso inferiores. Vendimos un chalé adosado en la colonia ferroviaria que tenía setenta y dos metros cuadrados.

¿Cómo describirías vivir en este ático?

Me recuerda mucho a un chalé que vendimos en la zona. Un independiente, tenía noventa y tres metros cuadrados en planta y un jardín rectangular. Por eso, creo que en una oportunidad preciosa para alguien que viene de un chalé.

Puedes disfrutar de una gran sensación de independencia en la comodidad de un piso. Y subrayaría la importancia de vivir en una casa bonita, en una zona bonita. Ver belleza cada día. Con el cielo como único vecino de arriba.

¿Este ático tiene plaza de garaje y trastero?

Un ático tan exclusivo debe tener plaza de garaje y trastero.

¿Qué tal es la zona?

Pues Punta Galea es muy exclusiva. Aquí tenemos el despacho. Tiene dos colegios magníficos a los que se puede ir andando. Vendimos un chalé de más de ochocientos mil euros. La principal razón fue el colegio, que tiene mucha fama.

Además, puedes ir andando al centro comercial. Tienes acceso a la a-6 a tan solo tres minutos. Y a unos minutos en coche de Heron City o Parque Empresarial. Es una zona residencial rica en vida y ambiente.

¿Cómo pueden contactar con vosotros nuestros lectores?

Pueden entrar en la página web de Saguar Real Estate y rellenar el formulario de contacto. Este ático no lo vamos a publicar en portales inmobiliarios por discreción de la propiedad.

Aprovecho para desear a todos los lectores lo mejor para sus vidas.