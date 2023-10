'Conseguimos ahorros del 60 % en la factura de la luz de las comunidades', explica Francisco de la Cruz, CEO de Multienergía Verde

Multienergía Verde es una comercializadora de luz con una larga trayectoria y experiencia en el mercado. Sus labores la han llevado a ser una empresa Cepyme 500 y a figurar entre las mil empresas con mayor crecimiento en Europa.

Estas características han hecho a la comercializadora merecedora de la confianza de Comunidades de Propietarios, pymes y clientes particulares en toda España. Entrevistamos a Francisco de la Cruz, su Director General, quién nos comenta su estrategia para el éxito.

¿De dónde surge la iniciativa de crear una comercializadora de luz que fomenta el ahorro energético?

Multienergía Verde nace en 2014 en Aragón. En 1997 comenzó el proceso de liberalización del sector eléctrico en España por imperativo de las autoridades europeas con el objetivo de mejorar la eficiencia del sector y la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Este proceso culminó en 2009 a pesar de que desde 2003, los clientes podían elegir libremente la compañía eléctrica con la que contratar.

Esto generó oportunidades para la aparición de nuevas comercializadoras de energía, en nuestro caso de la mano de emprendedores, a pesar de que la liberalización del sector ha sido incompleta.

Entre tres empresas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) controlan más del 80% de la energía que se negocia a diario en el mercado. Además, estas empresas se integran verticalmente: tienen actividades de producción, distribución y comercialización y, en conjunto, acaparan más del 80% de los consumidores, que somos más de 29 millones.

¿Qué diferencia a Multienergía Verde de otras comercializadoras de luz en España?

Multienergía Verde es una comercializadora de luz independiente y solvente. Es decir, no estamos participados por ningún fondo. Poseo el 99% de la compañía, lo que nos permite tomar las mejores decisiones sin depender de nadie, garantizando siempre los mejores precios y opciones para nuestros clientes, ya que ellos son lo realmente importante.

Además, no tenemos centralitas ni largas esperas para resolver dudas o realizar gestiones, cada cliente es único y es atendido de forma personalizada por un asesor que conoce en detalle su caso.

Por otro lado, apostamos por la tecnología. Incorporamos rápidamente las últimas novedades a nuestro día a día y, por supuesto, al de nuestros clientes. Esto nos permite anticiparnos a incidencias antes de que lleguen al cliente y conocer los usos de sus suministros y hábitos de consumo para ofrecerles tarifas adaptadas que les permitan ahorrar a fin de mes.

¿En qué regiones del país Multienergía Verde tiene una presencia significativa?

Trabajamos en toda España. Nuestro modelo de atención online nos permite llegar a cualquier punto de la geografía española sin importar su ubicación. Las oficinas centrales las tenemos en Zaragoza, desde donde coordinamos toda la actividad. Como es normal, nuestras principales zonas de presencia son aquellas con mayor volumen de población: Madrid, Cataluña, Andalucía y por supuesto Aragón.

En materia de ahorro energético, ¿cree que Europa, y particularmente España, van por buen camino o necesita avanzar mucho más?

Todos los pasos dados en esta dirección son siempre buenos aunque se podría avanzar de forma más ágil.

Por ejemplo, sustituir los combustibles fósiles por renovables no es algo que se pueda hacer de forma inmediata por la cantidad de actores implicados y lo complicado de la legislación en muchos casos. Si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado en esta materia, nadie tiene la certeza de que se vayan a cumplir los objetivos previstos en el Pacto Verde Europeo, entre ellos, conseguir que la Unión Europea sea climáticamente neutral en 2050.

¿Cómo se ha conseguido ser una empresa CEPYME 500 y de qué manera esto ha afectado el enfoque empresarial?

Ser incluida dentro del ranking Cepyme 500 es un reconocimiento al trabajo bien hecho desde 2014. Este ranking selecciona a las empresas que destacan por su crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.

Este es el tercer año consecutivo que somos empresa Cepyme 500, lo que confirma y refuerza la estrategia y decisiones adoptadas durante estos años para marcarnos la línea a seguir en el futuro a medio y largo plazo.

¿Qué importancia tiene para Multienergía Verde ser parte de las mil empresas con mayor crecimiento en Europa?

En unos años marcados por la crisis derivada del Covid y la actual de alza generalizada de precios, además de los continuos cambios regulatorios, ser incluida en este ranking del Financial Times es todo un logro del que estar orgullosos.

Estas crisis han llevado a la desaparición de multitud de empresas del sector en toda Europa. También se han producido rescates por parte de los Gobiernos, rupturas de contratos con clientes importantes… Nosotros, sin embargo, nos mantenemos como una de las empresas más solventes del sector. Como indicaba antes, la apuesta por la tecnología y una metodología de trabajo seria y rigurosa, nos han permitido anticiparnos y tomar las mejores decisiones para los clientes y la empresa ante la situación cambiante del mercado.

¿Por qué ofrecer soluciones personalizadas a las Comunidades de Propietarios?, ¿en qué consiste esa personalización?

Las Comunidades de Propietarios son un tipo de cliente con unas características muy particulares.

En la mayoría de casos, no coincide la persona que realiza la contratación, normalmente el Administrador de Fincas, con la que disfruta del suministro, en este caso, los propietarios. Es por eso que hemos desarrollado un producto que satisface a ambas partes:

La Comunidad disfruta de unos precios siempre mejores de los que venía pagando, garantizando el ahorro. Además, analizamos si tiene contratadas las potencias adecuadas y qué tipo de tarifa es la que mejor se adapta a sus hábitos de consumo para ayudarles a conseguir un ahorro aún mayor. También ofrecemos la posibilidad de instalar placas solares y puntos de carga de vehículo eléctrico financiándolos a interés 0%.

El Administrador de Fincas suele gestionar unas 70 Comunidades de media, por lo que le facilitamos esa labor en la medida de lo posible: puede contabilizar automáticamente nuestras facturas con un solo clic, le proporcionamos un único usuario y una única clave con las que puede acceder a toda la información de sus comunidades y realizar cualquier trámite las 24 horas de los 365 días del año, elaboramos conjuntamente un calendario de pagos para aquellas comunidades con problemas de solvencia, firma unificada para realizar todos los trámites en un solo paso.

Anualmente, ¿cuál es el porcentaje de costes energéticos ahorrados gracias a Multienergía Verde?

Podemos llegar a hablar de ahorros de hasta el 60%. Hay que tener en cuenta que mejoramos los precios tanto de potencia como de energía y que además realizamos una labor de análisis y asesoría, previa a la contratación, para recomendar a cada cliente la mejor opción. Por ejemplo, en muchas ocasiones se tiene contratada una potencia superior a la necesaria lo que conlleva incurrir de forma mensual en un sobrecoste innecesario.

¿De qué manera Multienergía Verde aborda los desafíos relacionados con los constantes cambios de precio de la energía?

Desde hace varios años, por desgracia, el precio de la luz es un tema de constante actualidad. Cada día se pueden leer noticias relacionadas en los principales medios del país.

Para nosotros es un reto que nos hace trabajar al máximo nivel cada día para ofrecer siempre la mejor opción para nuestros clientes.

Nuestro objetivo es garantizar siempre unos precios competitivos acordes a la situación del mercado, y ofrecer las mejores opciones para el consumo sostenible.

¿Cómo Multienergía Verde puede ayudar a una Comunidad de Propietarios a dar el paso al consumo sostenible?

De un tiempo a esta parte ha ido creciendo de forma notoria la conciencia por el medio ambiente y la preocupación por realizar un uso y consumo sostenible de electrodomésticos y suministros.

En nuestra línea de empresa verde, además de tener implantada, por ejemplo, desde prácticamente el inicio de nuestra trayectoria, políticas de papel 0, ofrecemos asesoramiento e instalación de placas solares y puntos de carga de vehículo eléctrico a interés 0%.

La tendencia y crecimiento de uso de estos tipos de suministro es creciente y nuestros clientes e interesados nos los demandan cada vez más, por lo que contamos con un equipo de expertos asesores capaces de sacar el máximo rendimiento a cada instalación.

Por otro lado, la posibilidad de financiarlos a interés 0% garantiza el ahorro desde el primer día, ya que con el contexto económico actual, nunca es buen momento para acometer una inversión.

¿Podría mencionar algunos casos de éxito destacados en los que Multienergía Verde ha ayudado a las empresas o comunidades a ahorrar en sus facturas de luz?

Como caso reciente podría comentarte un ejemplo de una gran Comunidad en Málaga. Llevaban varios años con la misma comercializadora, sin revisar precios ni potencias y, además, contaban con una gran superficie susceptible de instalar placas solares.

Habían cambiado de Administrador de Fincas, quién nos contactó y presentó a la Comunidad una propuesta con un importante ahorro en los precios de la energía cercano al 60%. Además, pudimos ajustar la potencia contratada adecuándola a la situación real de la Comunidad, ya que tenían un sobrecoste que permitió liberar una partida importante del presupuesto. Por si fuera poco, decidieron realizar una instalación fotovoltaica que en una zona como Málaga, garantiza un importante ahorro debido a la cantidad de sol que reciben.

Fue un caso completo en el que la Comunidad ahorró gracias a la gestión del Administrador de Fincas. En condiciones normales con ese ahorro podrían haber acometido la inversión para la instalación fotovoltaica, pero no fue necesario ya con Multienergía Verde pueden instalarlas disfrutando de un interés del 0%.

A través del compromiso con sus clientes, la apuesta por las nuevas tecnologías y una constante innovación, Multienergía Verde ha logrado ser una comercializadora referente en España. Hoy más que nunca, el ahorro energético es una necesidad y contar con el apoyo de profesionales como este equipo puede marcar la diferencia.