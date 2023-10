Dar el primer paso hacia la seguridad total seleccionando la cámara más conveniente

Un sistema de cámaras de seguridad mantiene seguros los espacios, bien sea un hogar, una oficina, una organización o espacios externos. La mayoría de los sistemas requieren varias cámaras, a veces cuentan con iluminación infrarroja o sensores de movimiento, y algún dispositivo de alerta como una sirena. Si las cámaras utilizadas tienen audio y parlantes adecuados, pueden ser usadas efectivamente para disuadir a los posibles malhechores o evitar que las situaciones empeoren.

Las cámaras de seguridad pueden tener lentes fijos o, en el caso de las cámaras PTZ, lentes que giran, desplazan y hacen zoom; otras que incluyen LED infrarrojos (para el monitoreo nocturno) y detectores de movimiento inteligentes que pueden dar alerta cuando alguien aparece a la vista. Incluso hay modelos con audio bidireccional.

En algunos casos, es recomendable facilitar el acceso a la policía para que puedan tomar acciones si es necesario, disminuyendo la actividad policial, mejorando los tiempos de respuesta y la atención prestada.

El tipo y tamaño de su espacio hará decidir cuánta cobertura de seguridad necesita. El equipo de IPTechView recomienda usar cámaras en todas las áreas de entrada, salida, así como también al frente de la edificación, idealmente en la parte trasera, y algunas cámaras en el interior, en las áreas principales de paso, así como en cualquier punto clave para proteger espacios importantes como cajeros de bancos, mostradores de joyerías, cuartos de cajas fuertes, etc.

Aconsejan usar cámaras de vigilancia diseñadas para exteriores en los espacios al aire libre.

Cuando se trata de elegir una buena cámara de seguridad, se debe comenzar por saber en primer lugar para qué y qué tipo de sistema se necesita: ¿Se requiere poder ver las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Se necesita alguna función automatizada especial como reconocimiento de matrículas o detección de personas, con alertas? ¿Se quiere poder ver lo que sucede en la ubicación desde otro lugar? ¿Se quiere monitorear una sola o varias ubicaciones? ¿Cuántas personas necesitarán tener acceso al video? ¿Se tienen que compartir con frecuencia vídeos con terceros, como con los organismos del orden público? ¿Qué tipo de calidad de video es necesaria? ¿Cuál es la duración o el tiempo de retención del video que se necesita? ¿Quién instalará las cámaras?

Principales tipos de cámaras de seguridad Cámara de conectividad cableada, utilizada para la seguridad de oficinas, tiendas o garajes, es muy fácil de instalar, ya que todo lo que necesita es un cable ethernet que irá a un switch POE (alimentación a través de ethernet), el cual está presente en la mayoría de las empresas y en algunos hogares.

Cámara inalámbrica, la cual puede usarse en áreas donde el cableado con PoE es más difícil y en lugar de conectividad ethernet cableada, se usa un transmisor wifi, el cual conecta la cámara a la red ethernet para la transmisión del video. Ellas son fáciles de instalar, ya que no requieren el cable ethernet al switch, pero se requerirá un cable de conexión a la energía eléctrica. El mayor inconveniente es que no funcionan bien en redes congestionadas y pueden estar sujetas a interrupciones, al igual que experimentan más latencia, lo que puede reflejarse en la visualización de algo que ya ocurrió hace varios minutos, afectando la toma de decisión basándose en un momento incorrecto. Con las cámaras inalámbricas, también se enfrentará un mayor riesgo de ser pirateado por personas no autorizadas que pudieran acceder a la transmisión de la cámara y potencialmente monitorear todo lo que se ve dentro de la cámara o incluso acceder a la red sin conocimiento.

Desde IPTechView sugieren elegir cámaras cableadas, ya que estas brindan mayor confiabilidad y calidad de imagen. Recomiendan adquirir cámaras de resolución superior a los 4 megapíxeles, con una calidad que brinde durabilidad y que además no tengan problemas de seguridad. También aconsejan no utilizar cámaras con puertas traseras conocidas que puedan ser susceptibles a ser hackeadas.

Añaden que "nuestra investigación y recomendaciones busca ofrecer conocimiento sobre cámaras de seguridad y brindar información valiosa para elegir la cámara de seguridad adecuada. La seguridad es esencial y esperamos que encuentre la cámara más conveniente según su situación. Nuestra solución de nube IPTechView en conjunto con el uso de cámaras Mobotix o Axis le brinda una alternativa con cámaras de muy buena calidad, garantizando seguridad, gestión robusta y centralizada y un manejo de acceso de usuarios avanzado".

Para obtener más información sobre IPTechView los usuarios pueden visitar su página web o llamar para programar una demostración y conocer sobre las ofertas promocionales especiales. También pueden consultar su próximo blog: "La clave de la satisfacción del cliente: Encuentra el sistema de cámaras de seguridad perfecto".

Con IPTechView, las organizaciones y los encargados del mantenimiento tienen la capacidad de monitorear y administrar de forma remota y segura todas sus cámaras.

Simplificar la implementación y gestión remota de proyectos, con equipos preconfigurados y ajustables. Agregar clientes, cámaras y ubicaciones sin límites, ideal para cualquier tamaño de cámaras. Las comunicaciones en túneles privados y cifrado de datos garantizan la seguridad en todas las etapas, con monitoreo constante y actualizaciones de seguridad.

IPTechView ofrece un nivel excepcional de tiempo de actividad, servicio y rapidez en la resolución de cualquier eventualidad, garantizando la máxima eficiencia y satisfacción.