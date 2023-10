En muchos establecimientos abiertos al público, comercios de todo tipo, farmacias o salas de espera, es recurrente escuchar un fondo sonoro que aporta un ambiente agradable y estimulante para los visitantes.

Esta herramienta es conocida comúnmente como Hilo Musical, y en muchos casos esconde sutilmente, no solo una ambientación acústica, sino una identidad de marca, con los beneficios que ello tiene tanto para las empresas que lo contratan, como para las personas que lo escuchan.

Así lo resalta Ondeón, una empresa especializada en generar ambientes sonoros para todo tipo de espacios. Si bien su principal área de actividad se centra en los negocios o establecimientos abiertos al público, creando una sinergia entre las personas que visitan estos establecimientos y la marca, creando contenidos de voz inteligentes de interés no invasivos, aderezados con contenidos musicales seleccionados tanto para el entorno, como para las diferentes franjas horarias. El resultado es una Radio Corporativa única e indiscutiblemente diferenciadora.

El Hilo Musical y los derechos de autor En este sentido, surgen varias preguntas respecto a los derechos de autor o cánones a pagar, ya que existen multitud de repertorios musicales en los que apoyarse para disponer del Hilo Musical o Radio Corporativa.

Cada establecimiento abierto al público, independientemente del sector al que se dedique, si dispone y ofrece música, venga de la fuente que venga (CD, USB, radio o TV), está obligado a pagar a las entidades de gestión de la propiedad intelectual, como SGAE o AGEDI. El importe a pagar será diferente en función del tipo de negocio y los metros cuadrados de este, aunque existen opciones para evitar esos cánones.

La utilización de repertorios que no están sujetos y representados por las entidades anteriormente citadas.

Son entidades que ofrecen sus repertorios a cambio de licencias mucho más económicas aunque, eso sí, el repertorio suele ser infinitamente menor pero no por ello, menos interesante o adecuado a los diferentes establecimientos abiertos al público.

Aquí, la empresa Ondeón juega un papel importante tanto en la gestión, selección y creación de diferentes hilos musicales o radios corporativas, buscando el mejor aliado entre clientes y marca, de modo que todos salen ganando y no solo económicamente; también auditivamente.

Hilos musicales únicos y envolventes con composiciones personalizadas Ondeón es una empresa que se dedica al desarrollo de branding sonoro, marketing auditivo, audio branding, radios corporativas e hilos musicales para todo tipo de espacios. Sus servicios destacan por sus contenidos únicos y personalizados para cada entorno según las necesidades de sus usuarios. Para ello, cuentan con un equipo multidisciplinar, que combina roles creativos y artísticos, como locutores, redactores, musicólogos, asesores en comunicación y copywriters, con varios especialistas técnicos en áreas como audio, desarrollo informático, e incluso expertos en marketing, comercio y publicidad.

La combinación de estos expertos y sus habilidades le permiten combinar música, voces y sonidos únicos, para crear un ambiente singular y envolvente en los espacios abiertos al público, a través del audio. Las radios corporativas ayudan a romper el silencio incómodo, aportando vivacidad al ambiente por medio de contenidos sonoros creativos, únicos y diferenciados para potenciar sensaciones a clientes o visitantes.