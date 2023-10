Sincronizar el correo electrónico con este software

La gestión eficiente de la comunicación ante el flujo constante de correos electrónicos es un desafío primordial en la actualidad, principalmente para asesores fiscales, contables y laborales.

Cuando se trabaja con múltiples clientes y colaboradores, mantenerse al tanto de la correspondencia digital es clave no solo para optimizar el proceso de trabajo, sino también para garantizar un buen servicio, respondiendo a todas las necesidades, consultas y demandas a tiempo. Si bien puede resultar una tarea abrumadora, con el software de gestión integral de TaxDome, es posible organizar y sincronizar correo electrónico, accediendo a una nueva forma de interactuar con clientes y colegas de manera profesional.

El software para sincronizar el correo electrónico La característica de sincronización de correo electrónico de TaxDome es una herramienta valiosa para aquellos que desean mantener un flujo de trabajo eficiente y ordenado. Con la posibilidad de sincronizar el correo electrónico existente, TaxDome permite administrar miles de emails sin esfuerzo. Este software se integra sin problemas con proveedores de correo electrónico existentes, como Outlook y Gmail, para que todas las comunicaciones estén centralizadas y organizadas.

Desde su vinculación, TaxDome sincroniza automáticamente el historial de correo electrónico con los contactos, simplificando el proceso de seguimiento. Ya no es necesario el envío de mails en copia, gracias a que cada perfil de cliente almacena y muestra automáticamente todos los correos electrónicos pasados para todos los miembros del equipo, desde un mismo lugar. Esto incluye los archivos que sean enviados por el cliente, que pueden almacenarse en su perfil como si fuesen cargados por su propia cuenta. De esta manera, se accede fácilmente a una visión completa de la interacción entre colaboradores y clientes para referencias futuras, asegurando que el trabajo pueda reasignarse sin problemas a distintos empleados.

Sincronizar correo electrónico para optimizar la comunicación No solo la organización y centralización, sino también la capacidad de enviar correos electrónicos directamente desde TaxDome y automatizarlos en una canalización agiliza la comunicación con los clientes. A su vez, la opción de enviar emails masivos, editar o personalizar plantillas de mensajes y programar correos electrónicos futuros asegura una interacción adecuada a cada cliente, ahorrando también tiempo en redacción y envío de emails.

Por otro lado, para una mejor organización, TaxDome ofrece características avanzadas de filtrado que permiten seleccionar qué correos electrónicos son relevantes para el historial de correo electrónico del cliente. Si hay mensajes que no son pertinentes, se pueden silenciar para mantener el historial limpio y relevante.

Con una amplia gama de características diseñadas para agilizar la comunicación, organizar la correspondencia y mejorar la eficiencia general, TaxDome se presenta como una solución integral que simplifica y optimiza la gestión de procesos para asesores fiscales, contables y laborales. Se trata de un recurso esencial para profesionales que buscan simplificar su flujo de trabajo y ofrecer un servicio excepcional a sus clientes.