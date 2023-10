La nueva colección de invierno de Juncal Aguirre

En el mundo de la moda, algunas cosas nunca pasan de moda, y las alpargatas de Juncal Aguirre son un testimonio vivo de esto.

Con más de 30 años de experiencia y una pasión que se transmite de generación en generación, esta marca sigue dejando huella en el mundo del calzado.

Calidad artesanal: hecho a mano con amor En el corazón de su fábrica en Irún, el equipo de Juncal Aguirre sigue cosiendo cada par de alpargatas a mano, puntada a puntada. No se permiten atajos, solo la dedicación y el cuidado que aprendieron de su fundadora. Es una tradición que ha sobrevivido a las tendencias y que sigue conquistando estilos.

Compromiso con lo nacional y sostenible La marca tiene un firme compromiso con la producción nacional y el uso de materias primas naturales y sostenibles. La fibra de yute que da vida a la suela de estas alpargatas es un ejemplo perfecto. Es resistente, transpirable y flexible, brindando comodidad a cada paso. Además, es 100 % biodegradable y reciclable, haciendo que cada elección sea una elección ecológica.

Nueva colección de invierno: elegancia y comodidad La colección de invierno de Juncal Aguirre ofrece una sorprendente variedad de estilos para mantener los pies cómodos y a la moda durante la temporada más fría. Desde botines de piel hechos a mano, como Louro, Nori, Devi y Lena, hasta la bailarina Aloia, que combina texturas de terciopelo y piel, esta colección tiene algo para cada gusto.

Pero eso no es todo. Los modelos Gyala y Fuji, con su cuña alta de yute, brindarán un toque de altura sin sacrificar la comodidad. Juncal Aguirre demuestra una vez más que la alpargata no pasa de moda, evolucionando con diseños renovados año tras año, conquistando el mercado de la moda internacional.

En resumen, Juncal Aguirre es sinónimo de calidad, tradición y compromiso ambiental. Su nueva colección de invierno es la combinación perfecta de estilo y comodidad, diseñada para seguir siendo un icono en la cultura de la moda. Así que, este invierno, pisar fuerte con Juncal Aguirre y llevar la tradición artesanal y la elegancia sostenible en cada paso.