¿Es legal investigar la baja laboral de un trabajador por parte de un detective privado?

La mayoría de los negocios de España se encuentran sometidas a estrictos controles de auditoria para detectar diferentes errores en su manera de trabajar que puedan generar afectaciones graves para las compañías y el sector productivo en general. Aun así, fuera de la revisión operativa, estas auditorías no suelen presentar hallazgos sobre otro tipo de conductas de los empleados, las cuales se escapan de la realidad corporativa de la empresa, pero de un modo u otro la afectan de manera directa. Es por esto por lo que muchas de ellas recurren a investigadores privados, para que realicen los seguimientos necesarios para reconocer si alguna persona vinculada con la organización está incurriendo en alguna falta grave que desemboque en una sanción disciplinaria.

CTX Detectives reconoce que el trabajo de los investigadores privados puede presentarse como un elemento importante para las empresas a la hora de tomar decisiones con respecto a un trabajador problemático y, por este motivo, explica en qué casos se puede utilizar este servicio y cuáles son sus alcances en términos legales.

Características esenciales y legales Un detective privado es el único profesional avalado por el Ministerio del Interior para realizar investigaciones de parte, lo que quiere decir que, si el objeto a investigar no tiene un carácter delictivo, solo el detective está habilitado para realizar seguimientos y pesquisas en el ámbito empresarial. Por otra parte, la empresa debe certificar un interés legítimo por investigar a sus trabajadores antes de iniciar con el proceso, so pena de verse involucrada en un caso de falta al debido proceso, lo cual puede tener implicaciones legales.

Dentro de las razones que pueden adelantar los investigadores privados se encuentran las dudas justificadas de bajas laborales fingidas por el trabajador, sospechas de fuga de información y anomalías en los informes prelaborales relacionados con currículum falso o inflado. En el caso de las bajas, las empresas pueden optar por activar este mecanismo cuando han notado situaciones sospechosas con respecto a la enfermedad reportada, incluyendo diagnósticos e incapacidades médicas falsas, tiempos de baja excesivos, exageración de síntomas, etc.

Sospecha de bajas injustificadas El trabajo de los investigadores privados, en este caso, es el de revisar las actuaciones del implicado para rectificar o descartar estas inquietudes, para que de esta manera la empresa cuente con insumos válidos ante la ley para tomar cualquier decisión con respecto al trabajador. Eso sí, el detective no puede, bajo ningún concepto, obtener pruebas o realizar seguimientos en espacios de carácter privado como el interior de viviendas y baños públicos o privados, con lo cual se busca prevenir una incursión invasiva que viole la intimidad y el buen nombre de la persona involucrada, de su familia o de su círculo cercano de relaciones.

Para CTX Detectives es importante que las personas contraten investigadores privados especializados y expertos en la materia, con quienes sea posible llevar a cabo un trabajo honesto y transparente que les permita acceder a un análisis objetivo y externo con el cual resolver una situación anómala con respecto a sus trabajadores.