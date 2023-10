Ciclo conferencias; "Secretos para el éxito de los emprendedores ambientales"

Emprende Aema es el portal de emprendedores de Aema, la asociación de empresas de medio ambiente de la Región de Murcia, cuya coordinadora es la periodista Marlén Fernández, así como el gerente de Aema, Juan Ramón Escoda. A partir del miércoles 11 de octubre tendrá la primera ponencia "on line" y gratuitas, dentro del ciclo de conferencias que se inaugura, sobre todos los temas que interesan a los emprendedores, autónomos y pymes Emprende Aema es el portal de emprendedores de Aema, la "asociación de empresas de medio ambiente de la Región de Murcia".

Entre los proyectos que se llevan a cabo, uno de ellos es el ciclo de "conferencias" que arrancarán todos los miércoles a partir 11 de octubre, Emprende Aema contará con ponentes de demostrada trayectoria profesional en el sector del emprendimiento ambiental.

Con estas conferencias que son "gratuitas", cuyas inscripciones se pueden realizar como se ve en el cartel, llamando al teléfono de Aema, inscribiéndose en el email, web y con el QR.

-Van dirigidas a todo el público interesado en emprender, realizar una buena "comunicación ambiental" en sus negocios, con la periodista Marlén Fernández, aprender las medidas que se toman en empresas de renombre como "Toyota" con uno de sus máximos responsables en Argentina, Federico Horst, tomar ejemplos de cómo se crea un "proyecto empresarial" de medio ambiente desde cero, unido a todos los engranajes que supone llevar a cabo cada uno de los requisitos para convertirse en un claro ejemplo de Economía circular, como es el caso de Marcela Lozano, y conocer las 6 claves para triunfar como emprendedores ambientales, conocidas sobradamente por Daniel Robles Brugarolas, presidente de Aema.

– Ayudarán a autónomos, pymes, emprendedores y quienes desean comenzar un proyecto, a clarificar puntos importantes para que sus empresas sean un éxito.

– La duración de las mismas será de aproximadamente media hora, en streaming a las 17.00h hora de España, para que se puedan ver en todo el mundo.

En las mismas, se podrán realizar preguntas a los ponentes, ante cualquier duda que pueda surgir durante la charla.

Con ello, Emprende Aema, pretende atender todas las demandas que surgen de los emprendedores ambientales y continuar potenciando los conocimientos en materia de Economía circular y sostenibilidad para llegar a ser emprendedores de éxito.

"PRÓXIMOS MIERCOLES DE OCTUBRE vía estreaming 11, 18, 25 y 8ng> de noviembre".

Las charlas darán comienzo a las 17. 00h UCT+2 horario de España.

Duración alrededor de 30 minutos de charla interactiva, con participación de los asistentes, respuestas a las dudas. PONENTES:

Miércoles 11 octubre

Marlén Fernández. Madrid y Murcia. España.

"La importancia de saber comunicar medio ambientalmente".

Marlén Fernández, periodista y emprendedora.

Basa su trayectoria en la Cadena SER, Radio Nacional de España y actualmente en Metropolitan radio, Murcia.

Desarrollando su labor en radio, prensa y televisión, para medios nacionales e internacionales.

Especializada en noticias culturales, marketing y emprendimiento verde.

Coordina el portal "Emprende Aema" de Aema.

Máster en Economía Circular, marketing y comunicación y comunicación audiovisual por UCLA (Universidad pública de Los Angeles – California).

Trabaja en Amyca Coop. en el dto. de marketing y comunicación.

Miércoles 18 octubre

Federico Horst. Toyota- Argentina.

"Gestión de la economía circular en Toyota – Argentina"

Federico es un claro ejemplo empresarial de cómo desempeña su labor en Toyota en Argentina.

Las medidas de medio ambiente actuales.

Licenciado en Información Ambiental de la Universidad Nacional de Lujan.

Master en Economía Circular y Ambiente – AMYCA

Co-Líder de UNC Unidad de Negocios Circulares –

WAA (Waste Accumulation Area) Analyst at Toyota Argentina.

Colaborador en TC323/WG3 DT3.

Cooperador en IRAM -Sub Comité Estratégico Ambiental y Economía Circular

Miércoles 25 octubre

Marcela Lozano. Emprendedora. Suiza.

"Cómo crear un proyecto medio ambiental de éxito"

Marcela Lozano es emprendedora y tiene su base desde hace años en Suiza, donde crea proyectos medio ambientales.

Sus pilares son las" tres erres":

RESCATAR – REUSAR – REPARAR

Máster en Economía Circular, (Escuela de negocios AMICA – Murcia).

Cuenta con una experiencia de más de 12 años en fundar empresas de triple impacto.

"Nuestro propósito es rescatar las mangueras de bomberos fuera de servicio reusándolas y transformándolas en su segunda vida como productos de diseño funcionales, éticos y bellos en un contexto de reparación social, medioambiental y económico, sano y equitativo".

Miércoles 8 de noviembre

Daniel Robles Brugarolas. Murcia. España

"Las 6 claves para emprendedores ambientales".

Daniel Robles es Ingeniero.

Empresario ambiental, presidente de Amyca Escuela de negocios, director del Máster de economía circular.

Docente en materias medio ambientales.

Presidente de Aema, (Asociación empresas de medio ambiente de la Región de Murcia).

Escritor de la guía; "121 compromisos por una economía sostenible".

Experto en marketing y marketing verde.

Conferenciante en España y Latinoamérica.

Inscripciones en este enlace