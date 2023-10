PANGEA The Travel Store aterriza en Valladolid

La agencia de viajes, que ya cuenta con 4 flagships en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, elige Valladolid para acoger su quinta tienda en España. Será la primera tienda integrada en el modelo "PANGEA Premium Partners" con el que inaugura un club exclusivo que reunirá a las mejores agencias de viajes de cada ciudad La agencia de viajes PANGEA The Travel Store continúa su expansión nacional y aterriza ahora en Valladolid. La agencia, que cuenta ya con 4 flagships en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, ha elegido la ciudad para poner en marcha su quinta tienda de viajes en España.

PANGEA Valladolid abre sus puertas en pleno centro de la ciudad, en la calle Miguel Íscar 16 y será la primera tienda integrada en el modelo "PANGEA Premium Partners" con el que inaugura un club exclusivo que reunirá a las mejores agencias de viajes de cada ciudad en cualquier país del mundo.

"Para una agencia de viajes, pasar a pertenecer a "PANGEA Premium Partners" supone integrarse en nuestra red, disfrutar de nuestra marca, propuesta de valor, tecnología, producto y capacidad de captar nuevos clientes. Un club exclusivo con una única tienda por ciudad. Buscaremos a la mejor agencia de viajes de cada ciudad y le ofreceremos la fortaleza de nuestro modelo de negocio, y la plataforma comercial, tecnológica y de producto que hemos creado los últimos 7 años y que nos ha permitido triunfar en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao", explica David Hernández, fundador, CEO y máximo accionista de la compañía.

La iniciativa de expansión surge debido al interés espontáneo de agencias de viajes como Tempo Tours por formar parte de PANGEA. "Tras conocer nuestra marca, las tiendas, nuestro equipo humano y nuestra forma de trabajar, se han mostrado muy interesados en convertir su negocio en tiendas PANGEA. Eso nos animó a dar el paso definitivo antes de lo previsto", añade David Hernández.

"De PANGEA nos ha atraído su filosofía, su equipo humano y su cercanía. Y, evidentemente, su modelo de negocio disruptivo, su propuesta de valor fresca e innovadora, su plataforma tecnológica, sus procesos comerciales centrados en el asesor y el cliente, su producto de larga distancia, su capacidad de venta, sus márgenes… Todo. Herramientas a las que es imposible acceder para una agencia de viajes independiente y sin las que es difícil competir hoy en día", destaca Eva Hernández, vallisoletana y socia fundadora de Tempo Tours, primera agencia de viajes en unirse a "PANGEA Premium Partners".

PANGEA Valladolid cuenta con un equipo humano joven pero experimentado: 6 asesores expertos en diferentes destinos del mundo y especializados en distintos tipos de viajeros: familias, parejas, viajes en grupo, viajes de autor, lunas de miel… Diseño de viajes a medida y un producto diferencial son algunas de sus principales cualidades.

PANGEA abrió su primera tienda en España en octubre de 2015 con la vocación de ayudar a revolucionar y transformar el sector de agencias de viaje en nuestro país y en el mundo. Con tiendas experienciales, asesores expertos, producto a la medida del cliente, tecnología y precios competitivos llega ahora a Valladolid preparada para ofrecer una alternativa de calidad a los viajeros vallisoletanos.

Sobre PANGEA The Travel Store

PANGEA The Travel Store comenzó en 2014 siendo una startup y en 2023 ya se ha consolidado como una de las principales empresas del sector turístico nacional. Un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% omnicanal.

PANGEA cuenta con cinco Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Valladolid, espacios de inspiración viajera con más de 100 asesores expertos en cada destino que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajeros, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, con el objetivo de ayudar a transformar y democratizar el sector.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de incentivo, corporativo, receptivo, eventos, etc.