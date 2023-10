¿Quién es quién en la Escuela de Ballet Carmina Ocaña y Pablo Savoye? Conociendo al maestro Pablo Savoye

El ballet no es una disciplina artística exclusivamente reservada a profesionales o a jóvenes que buscan serlo, sino que puede ser realizada por cualquier persona que cuente con las ganas y la motivación suficientes.

Ahora bien, sí resulta imprescindible que los profesores estén debidamente cualificados y tengan la experiencia necesaria como para impartir conocimientos en esta materia.

En este sentido, una de las mejores opciones para quien busca clases ballet adultos Madrid es la que ofrece la Escuela de Ballet Carmina Ocaña y Pablo Savoye, abierta desde el año 2003 y con una amplia oferta de cursos que va desde nivel iniciación hasta profesional.

Sobre Pablo Savoye Nacido en París, de madre española y padre francés, comienza con su formación en el mundo del ballet a los 12 años en el Conservatorio de Danza Clásica de Orsay. Sus habilidades y su rápido progreso lo llevan a comenzar una prometedora carrera profesional. Para ello, estudia durante 3 años en la Escuela de Danza de la Ópera de París.

A sus 15 años de edad, Pablo Savoye es invitado a seguir con su formación en la School of American Ballet de Nueva York. A partir de esta experiencia y después de diplomarse, es seleccionado para participar junto al New York City Ballet en la celebración del Festival Tchaikovsky en el Lincoln Center. Por ese entonces, un artículo del New York Times ya escribe que Pablo “promete ser uno de los más grandes bailarines de su generación”.

Después de estos importantes logros, el bailarín gana el prestigioso concurso PRIX DE LAUSANNE, obtiene premios en el Concurso Internacional de Ballet de Jackson, Mississippi, y en el Concurso Internacional de Moscú, donde recibe una ovación del público que se alarga durante 20 minutos.

Durante los años siguientes, Pablo trabaja como bailarín principal en distintas compañías como, por ejemplo, el Ballet-Teatro de Pittsburgh o el London Festival Ballet. Además, desarrolla una carrera internacional que incluye participaciones en festivales en Cuba, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica.

Ha tenido experiencia como maestro La primera experiencia de Pablo como formador se da en 1987, cuando tiene que hacerse cargo del Real Ballet de Flandes durante una gira por Estados Unidos. A partir de entonces, es invitado a impartir cursos y realizar distintas funciones en múltiples países. Por ejemplo, Pablo cuenta con experiencia como maestro invitado en el English National Ballet School, en distintas escuelas de Japón y en múltiples compañías españolas.

Actualmente, es un maestro invitado con mucha demanda por su metodología innovadora e imparte clases en centros privados y en Conservatorios Profesionales y Superiores como los de Madrid, Murcia, Albacete, Córdoba, Cádiz, Alicante y Málaga. A su vez, desde 2003 comparte con Carmina Ocaña la dirección de la escuela y del centro de alto rendimiento que lleva sus nombres, donde también imparte clases a los alumnos y alumnas.