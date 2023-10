Facilidades a la hora de alquilar con la empresa Homes2rent

El alquiler es todo un reto para los propietarios de inmuebles, ya que conlleva muchas variables: desde la elección de inquilinos responsables y la tramitación de incidencias o posibles impagos hasta la ejecución de obras de mantenimiento.

Por este motivo, se requiere de expertos profesionales que se ocupen diariamente de las gestiones tediosas del patrimonio y garanticen al cliente una máxima rentabilidad de su propiedad.

En este contexto, Homes2rent ofrece en Madrid un servicio eficiente e integral de gestión de alquileres que busca conectar a aquellos propietarios que buscan rentabilizar sus viviendas con las personas que necesitan alquilar una vivienda temporalmente.

¿Cuáles son las ventajas de alquilar con Homes2rent? Homes2rent es una firma madrileña que dispone de un servicio de administración inmobiliaria que no supone un coste adicional para el propietario de una vivienda y que le otorga garantías especiales.

La empresa, en los casos de propiedades que se encuentran vacías y que no generan ingresos, cuenta con gestores inmobiliarios – altamente cualificados y con amplio conocimiento del mercado de bienes raíces – que se encargan de la ejecución integral de todo lo relacionado con la gestión de alquileres. De esta manera, logran conectar a los dueños de inmuebles que quieren arrendar su patrimonio con personas que, por motivos laborales, de estudios u otras razones, necesitan alquilar un piso o apartamento de forma temporal.

La prestación aporta múltiples facilidades al proceso porque, en primer lugar, le garantiza al arrendatario un pago de la renta sin retrasos ni negligencias (aun con la propiedad vacía), ahorra tiempo y elimina los riesgos de ocupación.

Del mismo modo, Homes2rent facilita una garantía (de hasta 2.500 euros) que cubre los daños o desperfectos causados por el inquilino en la vivienda para que el propietario no incurra en un sobrecoste. También asegura un inmueble en excelentes condiciones para que la gente se decida a alquilarlo.

La agencia reúne a una amplia cartera de clientes y en cada caso selecciona el perfil adecuado de arrendatario que compatibilice con las necesidades del titular del bien inmobiliario para luego desarrollar todo el papeleo legal y las diligencias administrativas correspondientes.

Una vez celebrado el contrato de alquiler, los gestores inmobiliarios ejercen como intermediarios y se aseguran de que exista el debido cumplimento de lo acordado entre las dos partes. La gestión del alquiler también incluye un servicio de limpieza (tanto a la entrada como a la salida del inquilino).

Un servicio exitoso de gestión inmobiliaria La plataforma madrileña de gestión inmobiliaria provee un servicio que asegura al propietario ingresos fijos mensuales, le permite ahorrar tiempo y le brinda tranquilidad porque todos los inquilinos seleccionados son ejecutivos o estudiantes de másteres que viajan a la capital por una temporada en concreto.

La prestación de Homes2rent, en definitiva, es eficiente y confiable. Actualmente, reúne más de 100 pisos gestionados en Madrid, con 50 propietarios asesorados y más de 200 arrendatarios atendidos.