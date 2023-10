¿Qué es el software de TPV para hostelería y qué ventajas ofrece?

El sector hostelero destaca como una de las áreas en constante aumento.

De acuerdo al sitio web Statista, durante el año 2022 se registró un aumento del 62 % de negocios vinculados con la hostelería en España. Esto también implica un crecimiento frecuente de la competencia. Por ello, para mantenerse vigente y destacar en el mercado, las empresas deben emplear herramientas actualizadas como los Software de sistema TPV para hostelería. Estos programas deben ser adquiridos en proveedores reconocidos como Foodtic.

Software de TPV para hostelería: ¿qué es y qué ventajas ofrece? Los software de TPV (Terminal de Punto de Venta) ofrecen variadas funciones que mejoran la productividad de todo tipo de negocios de hostelería. En primer lugar, pueden hacer más eficiente la gestión de pedidos. Esto se debe a que los clientes tienen la posibilidad de ordenar lo que deseen a través del software, así se logra automatizar un proceso que antes se hacía a escribiendo a mano o incluso memorizando.

La herramienta también puede ayudar a administrar los inventarios, facilitando su organización para mantenerlos al día. A través del software es posible hacer un seguimiento constante y saber con exactitud qué falta, cuándo expira, cuánta mercancía hay, entre otros aspectos. Además, puede enviar alertas para tomar acciones en el momento adecuado.

Por otro lado, los software TPV permiten facilitar la gestión de pagos de los clientes. De esta manera, se reduce la cantidad de dinero en efectivo que los mesoneros deben trasladar a diario. Asimismo, se disminuyen los errores de cálculo y se mantiene un registro detallado de las ventas del día.

Precauciones al tener un software de TPV para hostelería Un sistema TPV para hostelería es un equipo tecnológico que requiere de ciertos conocimientos y prácticas. Por esta razón, es necesario capacitar al personal de la empresa para que pueda usar correctamente el nuevo software. Asimismo, la compatibilidad de esta tecnología debe ser evaluada. Lo ideal es que todos los programas que use el negocio sean compatibles entre sí.

Por su parte, la seguridad de datos es otro tema esencial, se recomienda que el software tenga ciertas medidas como la encriptación de datos.

Una de las opciones más confiables en el mercado es el software de TPV de Foodtic. Esta herramienta tecnológica cuenta con autocomanda móvil integrada. De esta forma, el cliente puede hacer su pedido directamente. También cuentan con otras funciones como la gestión de salas, mesas, informes, comandero, carta digital, servicio delivery y muchas más. Está diseñado para ser usado por negocios del sector hostelero como bares y restaurantes, locales de comida rápida, cafeterías o negocios donde solo trabajan en modalidad de delivery o take away.

Integrar la tecnología a los negocios no solo ayuda a modernizarlos, sino también a ser más productivos. Por esta razón, los software de TPV representan un propulsor para el crecimiento de cualquier empresa.