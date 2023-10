El Instituto de Estudios y Empleo se enfoca en que sus estudiantes encuentren empleo Madrid

En la actualidad, prácticamente cualquier habilidad o hasta carrera profesional puede aprenderse en alguno de los miles de cursos en internet. Sin embargo, la mayoría de estos cursos no ofrecen la posibilidad de realizar prácticas en empresas, aspecto clave a la hora de buscar empleo.

En el Instituto de Estudios y Empleo, los universitarios y profesionales pueden encontrar formaciones en diversas áreas que incluyen este tipo de prácticas. El objetivo de esta institución y sus profesores es formar a sus estudiantes para que consigan empleo Madrid de manera fácil, rápida y precisa.

Compañía especializada en cursos profesionales con prácticas en empresas Instituto de Estudios y Empleo se ha posicionado como una plataforma experta en cursos profesionales semipresenciales para la empleabilidad. Estos cursos incluyen prácticas en empresas que tienen por objetivo facilitar el empleo Madrid a recién graduados y desempleados.

Actualmente, este instituto cuenta con más de 40 opciones de formación, las cuales están repartidas en 8 sectores o carreras profesionales de alta demanda. Estas 8 carreras son administración y gestión, turismo, sanidad, marketing y ventas, hostelería, veterinaria, marketing digital business y logística. Cada una de estas formaciones han sido diseñadas por profesores con mucha experiencia en el sector educativo.

Al mismo tiempo, estos profesores son considerados especialistas en las áreas de estudio que imparten y poseen roles importantes en startups y grandes compañías. Es importante mencionar que la metodología de estudio learning by doing aplicada por este instituto está dirigida a grupos reducidos de alumnos para promover un aprendizaje más rápido y efectivo.

¿Cuáles son los beneficios de hacer prácticas profesionales en empresas? Un gran obstáculo para la mayoría de los estudiantes y recién graduados al momento de buscar empleo es la experiencia previa. La mayoría de las compañías buscan profesionales que tengan 1 año de experiencia en el área a abordar o al menos algunos meses como pasante.

Los cursos profesionales con prácticas en empresas proporcionan esa experiencia que resulta clave para conseguir un primer trabajo, tanto en el ámbito presencial como online (remoto). La razón de esto es que en estas prácticas el estudiante adquiere una visión global de cómo opera una empresa y cuáles son las habilidades más importantes en el ámbito laboral.

De igual manera, este tipo de formaciones introducen al practicante en las dinámicas de trabajo en equipo. Esto es importante para comprender sobre colaboración, tolerancia, compromiso, liderazgo, sinergia y otros aspectos clave. Las prácticas empresariales dirigidas por el IEE también aumentan las probabilidades del estudiante de encontrar un empleo Madrid en la misma empresa que lo entrena.

El IEE (Instituto de Estudios y Empleo) ofrece cursos digitales con prácticas en empresas y asesoramientos individuales personalizados a sus clientes. Estos cursos y prácticas incluyen talleres, seminarios, clases presenciales y metodologías de estudios enfocadas en la empleabilidad.