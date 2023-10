Los múltiples tratamientos de vanguardia de Clínica MG que permiten tener una salud dental óptima

En la actualidad, los avances tecnológicos combinados con conocimientos profesionales de alto nivel han permitido a expertos en el ámbito de la medicina y la estética fusionarse para ofrecer experiencias únicas.

Muestra de ello es Clínica MG, un espacio especializado en el área dental y de estética facial que se ha distinguido por mantener un enfoque vanguardista en el ámbito de la odontología y la estética, enfocándose principalmente en garantizar el máximo bienestar del paciente, a través de una atención agradable y transformadora. Dentro de su amplio catálogo de servicios, es posible encontrar distintos tratamientos orientados a mejorar tanto la salud dental como la física y emocional de los pacientes.

¿Qué hace que MG Dental & Estética Facial sea única en comparación con otras clínicas dentales y de estética facial?

Clínica MG tiene como filosofía el bienestar del paciente, romper con la imagen de dentista de toda la vida, en la que la experiencia del paciente es desagradable.

Trabajamos con la tecnología más avanzada y mínimamente invasiva, creando al paciente una experiencia agradable mientras mejoramos su salud oral y autoestima

¿Cuáles son los tratamientos dentales más populares que ofrece la clínica?

Realizamos todas las especialidades dentales, pero las que más realizamos son: ortodoncia invisible invisalign, microcarillas dentales y blanqueamiento e implantes.

¿Qué profesionales conforman el equipo multidisciplinario en la clínica y cómo colaboran los diferentes especialistas para abordar los casos de manera integral?

En Clínica MG dental trabajamos de manera multidisciplinar. Somos un equipo formado por 20 profesionales de la salud en el que cada uno tiene su especialidad dentro del mundo odontológico para poder realizar los mejores tratamientos para nuestros pacientes.

Podéis conocernos uno a uno en nuestro Instagram @clinicamgdental o en la web clinicamgdental.com.

¿Qué tecnología y equipamiento de última generación utilizan en la clínica?

Como he dicho antes, trabajamos con la más avanzada tecnología para que la experiencia de nuestro paciente sea la mejor.

Tenemos TAC de baja radiación para que no tengáis que desplazaros a un centro radiológico, radiografía ortopantomografía, intraorales, escáner intraoral (para tomar medidas de la boca de manera digital sin tener que usar las desagradables pastas).

¿Cómo se aseguran de mantenerse a la vanguardia en cada uno de los sectores?

No dejamos de formarnos ni un solo segundo.

Nos apasiona nuestro trabajo y el hecho de poder dar la mejor experiencia al paciente, es por eso que siempre estamos innovando y aprendiendo con la última tecnología y las técnicas más conservadoras.

¿Cómo promueven el bienestar general de los pacientes más allá de los tratamientos específicos?

El trato individualizado de cada paciente solo entrar por la puerta es fundamental.

Todo el personal somos muy cercano y hacemos la experiencia muy individualizada para cada tipo de persona.

Cuando vengáis veréis que os sentís como en “familia”. Sé que cuesta creerlo, por eso tienes que vivirlo, y verás que es verdad.

¿Qué métodos y herramientas utilizan para realizar un diagnóstico preciso?

Sin duda, el diagnóstico correcto es importantísimo para nosotros. Es por eso que siempre tomamos unos registros para poder estudiar bien vuestro caso.

Siempre hacemos una anamnesis, fotografías, radiografías y TAC de baja radiación en el caso de que sea necesario.

¿Cómo se aseguran de que el plan de tratamiento sea verdaderamente personalizado para cada paciente?

Porque con el diagnóstico previo que realizamos valoramos con todos los doctores multidisciplinares (cada uno es especialista en su área odontológica) y vemos cada dolencia y necesidad que tiene nuestro paciente y presentamos el mejor plan de tratamiento para mejorar su salud oral y autoestima.

En definitiva, Clínica MG ha marcado una referencia notable en la atención odontológica y de estética. Su enfoque en la innovación, la tecnología avanzada y la presencia de un equipo multidisciplinar de expertos en el área dental, ayuda a asegurar a los pacientes encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades y tratamientos excepcionales para mejorar su salud oral y autoestima.

Desde la página web de este centro es posible conocer más detalles acerca de sus servicios y solicitar asesoramiento personalizado para aclarar todas las dudas.