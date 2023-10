Gulf of Suez Petroleum Company despliega una red de 150 kilómetros con tecnología de Cambium Networks

Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) ha desplegado una red de banda ancha inalámbrica fija de Cambium Networks que conecta las operaciones en tierra y en alta mar, mejorando la eficiencia y la seguridad de sus operaciones. La nueva red, desplegada por Systel Telecom, ofrece mayor capacidad y estabilidad y un sistema de comunicación unificado, más fácil de aprovisionar, operar y gestionar Gracias a la nueva red, GUPCO dispone ahora de videovigilancia, videoconferencia y comunicaciones seguras en un área de campo de 150 kilómetros para mantener las operaciones seguras y eficientes.

La conectividad de alta velocidad es clave en las operaciones para las empresas energéticas, tanto la supervisión y el control remoto de los activos como para la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos. La solución desplegada por GUPCO conecta tres áreas de procesamiento remotas, nueve plataformas de producción y plataformas marinas y 80 plataformas de producción remotas no tripuladas. La red soporta servicios de datos, conectividad SCADA, estaciones meteorológicas, sistemas de seguimiento de buques, conferencias de voz y vídeo y videovigilancia CCTV.

"La solución inalámbrica de Cambium Networks es segura, potente y capaz de satisfacer las nuevas necesidades de videovigilancia de las plataformas en alta mar, junto con videoconferencias eficaces", señala Abu Elftouh Shahin, jefe del equipo de telecomunicaciones de GUPCO. "Todos los enlaces inalámbricos y por cable se han sustituido por una solución inalámbrica rentable y fiable. El despliegue de la nueva red se instaló dentro del calendario establecido, a la vez que se alcanzaban todos los objetivos del proyecto".

En el despliegue de la nueva red se han utilizado módulos backhaul de alta capacidad PTP 670 con certificación ATEX/HAZLOC y puntos de acceso inalámbricos fijos y módulos de abonado PMP 450i con certificación ATEX/HAZLOC y el sistema de gestión en la nube cnMaestro™ para aprovisionamiento sin intervención, gestión de elementos, supervisión y control, todos de Cambium Networks.

ONE Network de Cambium permite al sector de Oil and Gas conectar las oficinas, los campos y las ubicaciones remotas para operar de manera segura y eficiente. La soluciones de conectividad seguras y convergentes de Cambium incluyen fibra, acceso inalámbrico fijo (FWA), microondas y ondas milimétricas con licencia, IoT de banda estrecha y tecnologías de conmutación Ethernet, gestionadas de forma centralizada en la nube.