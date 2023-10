Disfrutar de una Ibiza boat party con Float Your Boat

Después del verano, llega octubre y, con este mes, la temporada ideal para irse de vacaciones. En otoño, todavía se puede disfrutar del buen tiempo, con temperaturas agradables y sin el sol abrasador de agosto.

Además, octubre permite realizar viajes por un precio mucho más económico, ya que no es temporada alta. Y, por si fuera poco, los destinos más paradisíacos se encuentran más tranquilos, sin tantas aglomeraciones de turistas. Es por ello que muchas personas se plantean irse a las islas de España para disfrutar del buen tiempo, antes de que lleguen las lluvias y el frío.

Vacaciones en la isla de Ibiza Un buen destino para visitar en octubre es Ibiza. Esta isla, situada en las Baleares, es una de las más indicadas durante esta época del año, sobre todo para el público joven, ya que es una de las zonas más fiesteras de Europa. La popularidad de sus discotecas y las actuaciones de los DJ más famosos del mundo hacen que se convierta el paraíso de los más jóvenes.

Pero, no solo eso, los amantes del mar también pueden encontrar en Ibiza algunas de las mejores playas del país. Además, existen muchas actividades acuáticas que se pueden realizar en pareja, grupo de amigos o con la familia.

La empresa Float Your Boat cuenta con una gran flota para organizar eventos en alta mar y disfrutar de las paradisíacas aguas cristalinas que rodean la zona. Desde la compañía, se realizan distintas excursiones ''Ibiza boat party'' donde la fiesta está asegurada.

Diferentes opciones a escoger en Float Your Boat En la web de Float Your Boat, se pueden comprar las entradas para las diferentes fiestas, que constan de una parada de 1 hora en la playa de Cala Bassa y Cala Conta y una parada de 1 hora para nadar en una bahía recóndita, donde remar, hacer snorkel y nadar. Además, también disponen de un crucero costero de 2 horas por la costa oeste de Ibiza. Esta opción va desde los 49 €.

Por su parte, cabe la posibilidad de visitar Cala Salada y explorar la costa norte virgen de Ibiza, las islas de Ses Margalides y la zona de Ses Balandres, con un guía a bordo, en un crucero de 6 horas desde 38 €. La excursión permite parar para nadar en una bahía apartada, a la que solo se puede acceder en barco, donde se puede tomar el sol, nadar, practicar snorkel o hacer bodyboard con todo el equipo incluido. Durante el crucero se incluyen refrescos, agua y fruta.

Para aquellos que no quieran pasar tanto tiempo en el barco, pueden optar por Es Vedra cruise from San Antonio, una excursión matutina de 4 horas para visitar uno de los rincones más mágicos de Ibiza. Se organiza cada miércoles, sábado y domingo y tiene un coste de 42 € por persona, con fruta y bebida incluida.

La última opción es la Sunset party cruise, una experiencia de 3 horas para disfrutar del atardecer y la mejor música del momento. Esta excursión tiene un coste de 49 € por persona e incluye 2 sangrías de bienvenida y la entrada a algunas de las discotecas y clubs más conocidos de la isla.

Los interesados en contratar cualquiera de estas opciones pueden acceder a su web, donde hay más información disponible y se puede realizar la reserva.