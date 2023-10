Motivos para optar por el alquiler con opción a compra Madrid

Lograr la casa soñada es un auténtico desafío, en medio de un contexto donde los tipos de interés al alza limitan la demanda de los inversores y dejan su huella en hipotecas con condiciones poco favorables de financiación

Según algunos informes semestrales de portales inmobiliarios, el precio medio de venta de la vivienda de segunda mano en España durante el mes de junio experimentó una subida semestral del 3,67 %. Ante esta tendencia alcista, la empresa Gradual Homes busca impulsar el alquiler con opción a compra Madrid. Esta fórmula permite adquirir progresivamente un inmueble con solo un 5 % de los ahorros inicial.

Tener la casa propia Hoy en día, en este escenario de aceleración de los precios de inmuebles, los alquileres con derecho a compra representan una de las pocas alternativas fiables para quienes buscan conseguir una vivienda, pero no cuentan con la capacidad económica suficiente para hacerlo.

En este sentido, gracias al sistema de alquiler con opción a compra en Madrid que propone Gradual Homes, el inquilino puede escoger el estilo de casa que desee para que la firma la adquiera y este resida como arrendatario hasta convenir con el propietario la compra posterior de la propiedad.

El modelo de negocio resulta muy beneficioso porque exime a los interesados de tener que disponer del ahorro mínimo de 20 % que requiere la entrada de cualquier hipoteca convencional. De esta manera, solo deben proporcionar una cantidad inicial del 5 % del precio de la vivienda y, durante la extensión del arrendamiento, tendrán la oportunidad de efectuar aportaciones anuales para la compra del inmueble.

El objetivo central de la firma es que, al momento de ejercer la opción de compra, el cliente pueda recibir un descuento de hasta el 30 % de lo abonado por el alquiler mensual. Es un proceso transparente porque el precio de la adquisición se fija al comienzo del contrato y no está sujeto a las subidas repentinas del mercado inmobiliario.

Otra de las ventajas que facilita esta fórmula es que la persona puede residir como inquilino durante 7 años, teniendo la posibilidad de ejercer su derecho a comprar la propiedad a partir del tercer año y en el momento que lo decida.

Acceder al alquiler con derecho a compra Gradual Homes procura que aquellos segmentos de la población más perjudicados por la escalada alcista en bienes raíces, sobre todo los jóvenes, accedan a un ahorro suficiente para llegar a la vivienda propia sin presiones ni comprometer su vida habitual.

Los requisitos de acceso a la fórmula son: ingresos mensuales de alrededor de 1.600 euros, una declaración de ingresos y nóminas y un ahorro mínimo del 5 % del precio de venta de la propiedad escogida. Luego, la compañía se encarga de evaluar cada situación particular para corroborar que se trate de un inquilino idóneo.

Por último, cabe destacar que Gradual Homes asesora también en la búsqueda de hipotecas y presta un acompañamiento continuo al cliente durante todo el proceso.