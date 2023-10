Entrevista del experto Oriol Canal sobre el ático más caro de la historia de España

Recientemente, el mercado de propiedades de lujo en España ha superado un nuevo récord. Esto se debe a la venta de un ático que, a partir de esta operación, ha sido considerado como el ático más caro del mundo. La propiedad está en la vigésima planta, la más alta, de un edificio ubicado en la esquina de Paseo de Gracia y Avenida de Diagonal.

Según ha dejado trascender la empresa promotora, un comprador asiático ha pagado más de 40 millones de euros por este inmueble. Por su parte, Oriol Canal Rosich, CEO de la inmobiliaria de lujo KENSINGTON Finest Properties International, considera que los principales elementos diferenciales de este ático son su ubicación y su altura.

¿Cómo analiza Oriol Canal Rosich la venta del ático más caro de España? Este especialista en el mercado de inmuebles de lujo explica que Paseo de Gracia es “la calle más cara tanto de Barcelona como de España”. Además, esta propiedad está ubicada en "el edificio residencial más alto del centro de la ciudad", por lo que dispone de vistas espectaculares en 360 grados, incluyendo el mar, la montaña y distintos sitios distintivos de la Ciudad Condal como, por ejemplo, la Sagrada Familia.

Según indica este experto, estas características hacen que este piso sea “único” e imposible de comparar con cualquier otro. Con respecto a esto, con anterioridad a esta operación, el metro cuadrado más caro vendido en España había sido de 20.000 €, en un ático comercializado a un precio de 15 millones de euros. En cambio, en este caso, el valor del metro cuadrado supera los 60.000 €.

Con respecto al perfil de los compradores que participan de estas operaciones, Oriol Canal Rosich comenta que son clientes internacionales que tienen múltiples propiedades en distintas ciudades del mundo. “Se trata de alguien que, cuando viene a Barcelona, no quiere estar en un hotel y prefiere alojarse en su propio ático, donde disfruta de servicios de lujo”, añade este especialista.

Las principales características y gastos del ático más caro de España Además de disponer de una vista panorámica única, esta propiedad cuenta con biblioteca, jardín y gimnasio. Por otro lado, la cocina, uno de los vestidores y algunas de las zonas de uso común son acristaladas.

En cuanto a los gastos de comunidad, Oriol Canal Rosich estima que esta propiedad paga unos 13.000 € al mes, o sea unos 20 € por cada uno de los 650 metros cuadrados.

Por último, el CEO de KENSINGTON Finest Properties International comenta que esta operación ha sido “única” y que el precio que ha sido pagado no supone un encarecimiento del mercado de propiedades. “Es igual a cuando se vende una obra de arte de Van Gogh o Picasso, eso no significa que todos los cuadros vayan a subir de precio”, cierra Oriol Canal Rosich.