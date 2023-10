Garantía de 3 años sin subida de primas con el seguro de salud para pymes, con Paradigma XIII Mediación

La Organización Mundial de la Salud sostiene que los entornos laborales saludables favorecen la productividad y el compromiso de los equipos.

Se atribuye al seguro de salud la capacidad de mejorar el clima y el compromiso de los empleados, reforzando la imagen de las empresas, al tiempo que las ayuda a controlar sus ratios de absentismo laboral, ya que los empleados pueden acceder a un diagnóstico, un tratamiento y una recuperación de forma más ágil y sin demoras.

¿Por qué es necesario que una pyme tenga un seguro de salud? Porque cuidar del equipo es llevar a la empresa a otro nivel.

Porque se puede elegir cuando acudir al médico para poder compaginarlo 100% con el horario laboral de la plantilla, con más de 45.000 profesionales a disposición.

Porque los números son importantes en el negocio, en Paradigma XIII Mediación garantizan que no se subirá ni 1 céntimo en 3 años.

Y porque a las personas les gusta tratar con personas, tienen a sus 2 oficinas a disposición.

Al equipo de Paradigma XIII Mediación también les gusta. Por ello, ofrecen sus datos contacto para quien prefiera llamarles.

Paradigma XIII Mediación lo componen las Oficinas de Atención Comercial Adeslas en las Rosas y San Fernando de Henares (Madrid) en las que ofrece entre otros un seguro específico para pymes: Adeslas empresas.

ADESLAS PYME TOTAL Seguro de salud con coberturas médicas completas y la misma prima mensual durante 3 años Lo demás puede subir, el seguro no. Este seguro incluye 3 años sin subida de primas con las mejores coberturas sin sorpresas.

Beneficios fiscales para la empresa y el trabajador Cobertura Médica Completa sin copago; todas las especialidades médicas, pruebas médicas, incluidas alta tecnología; hospitalización en intervenciones quirúrgicas, urgencias médicas en todo el mundo de 30.000 €; chequeo médico anual gratuito; cobertura dental incluida con 46 actos médicos a coste 0; videoconsultas; receta electrónica; chat de orientación médica.

Incluido reembolso en rehabilitación, fisioterapia y podología (además del cuadro médico); reembolso de farmacia (además del cuadro médico); reembolso en logopedia y foniatría (además del cuadro médico); Adeslas Salud y Bienestar, videoconsultas y teleconsultas con cualquier especialista, chat y teléfonos de orientación médica; receta electrónica por correo electrónico; autorizaciones online desde el área de clientes Adeslas, Tarjeta de salud digital (además de la física)

Beneficios fiscales El coste global del seguro que paga el empresario para dar cobertura a los trabajadores (extensible a cónyuges y descendientes menores de 25 años) es fiscalmente deducible para la empresa en el Impuesto sobre Sociedades.

Las primas pagadas para la cobertura de los socios de la empresa (que cotizan en el RETA) son deducibles, pero deben imputarse en su totalidad como rendimiento en especie dentro de su rendimiento del trabajo.

El seguro médico que paga la empresa no se considera retribución en especie para el empleado, hasta 500 € por asegurado y año, por lo que no soportan ingreso a cuenta del IRPF.

A efectos de la cotización a la Seguridad Social, tras la aprobación del Real-Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, empresa y empleado deben cotizar a la Seguridad Social por la totalidad del importe anual del seguro médico.