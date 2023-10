Imprenta Forte - DTF Barcelona presenta la variedad de colores flúor en impresión DTF

Cada vez más empresas del sector textil apuestan por la impresión DTF para fabricar sus productos con la máxima calidad. Esta innovadora técnica se ha convertido en una de las tendencias del mercado.

Una de las más representativas es Imprenta Forte - DTF Barcelona, una empresa que lidera el campo de la impresión DTF en Cataluña gracias a su enfoque en la innovación para lograr la satisfacción de los clientes. Dentro de la gama de servicios que ofrecen, el DTF utilizando colores flúor es una de las novedades que más ha llamado la atención de los consumidores.

Imprenta Forte - DTF Barcelona es especialista en el servicio de impresión DTF con colores flúor A través del servicio de impresión DTF con colores flúor que brinda la empresa especialista Imprenta Forte - DTF Barcelona, las empresas del sector textil pueden crear sus diseños con la máxima intensidad de color. El DTF flúor no es reflectante ni produce un efecto neón, además de que no brilla en la oscuridad, logrando una prenda personalizada y original.

Desde la página web de la compañía, los clientes pueden descargar la ficha de muestras de color para un correcto procesamiento de los colores flúor en programas de edición como Illustrator o Photoshop. Al contar con maquinaria propia para satisfacer las necesidades de impresión en DTF, el personal lleva a cabo un control de calidad integral en cada producto.

Además de la impresión DTF con colores flúor, la compañía también brinda el servicio de stickers y pegatinas con tinta UV por metros, un recurso ideal para personalizar los regalos promocionales. La resistencia y durabilidad de esta técnica asegura la calidad y apariencia de los diseños, sin importar las condiciones o el ambiente en que se encuentre.

Los beneficios del DTF Flúor Debido a su capacidad inigualable para producir colores intensos, vibrantes y brillantes, a diferencia de las técnicas convencionales de impresión, el DTF flúor representa un avance significativo. A través de esta técnica, los negocios pueden ofrecer textiles más atractivos y duraderos con diseños que destacan por sus detalles y calidad.

Una de las ventajas de implementar la técnica DTF flúor es que esta técnica proporciona colores flúor saturados, pero no reflectantes, lo que permite mezclar la tinta y aportar flexibilidad al diseño. Asimismo, la adherencia y durabilidad del color están completamente garantizados, sin importar el número de veces que la prenda sea lavada.

Para revisar la información acerca de los tamaños de impresión y el valor por metros que registra el DTF con colores flúor, los clientes de la empresa Imprenta Forte - DTF Barcelona pueden acceder a la página web. En caso de que su pedido supere los 7 metros, los usuarios reciben el servicio de envío gratuito a domicilio, en un plazo total de entre 24 y 48 horas.