Zucchetti da las claves para la digitalización inteligente de la logística y el almacén

Nueva guía SGA-WMS, logística y gestión de almacenes, editada por Zucchetti Spain El fabricante de software empresarial líder en el mercado, Zucchetti Spain, ofrece una nueva guía didáctica para abordar los desafíos de la gestión de almacén en las empresas.

La guía "Logística y Gestión de almacenes. SGA-WMS", disponible gratuitamente en la web de Zucchetti, pone el foco en los principales errores de la gestión logística, la importancia del software de gestión de almacén integrado con el ERP y las claves para mejorar la eficiencia.

El e-Commerce, la omnicanalidad, los nuevos modelos de abastecimiento, la reducción de los plazos de entrega y los desafíos de la cadena de suministro plantean la necesidad de abordar una digitalización estratégica e inteligente de los procesos de almacén y logística.

El fabricante líder en el sector del software empresarial, Zucchetti Spain, aborda en esta nueva guía didáctica los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas en lo que respecta a la gestión logística. El cambio de hábitos de compra en los consumidores, cada vez con un mayor foco en las compras online, está generando grandes transformaciones en el mercado.

Las empresas necesitan desarrollar un modelo de gestión que permita atender a los pedidos de forma ágil, rápida y sin errores, para poder responder con la inmediatez que requiere el comercio electrónico y las ventas online. Las cadenas de suministro se resienten cuando las empresas no han abordado todavía la automatización de almacén, la integración entre su software de gestión de almacén SGA y su ERP y la gestión de un inventario permanente que permita minimizar errores y trabajar con mayor eficacia.

Zucchetti Spain lanza nueva guía didáctica para mejorar la gestión de almacén

Las empresas necesitan transformar sus procesos de gestión de almacén, que ya no pueden ajustarse a los modelos de venta tradicionales. Las ventas online han tenido un impacto decisivo en los procesos, que ya no sólo afecta a los grandes comercios. La nueva guía didáctica de Zucchetti Spain, "Logística y gestión de almacenes. SGA-WMS", pone de relieve la necesidad de abordar la digitalización de almacén con un software SGA que facilite la integración con el ERP para mejorar la gestión de las distintas áreas involucradas en todas las fases de la cadena de suministro.

Desde este enfoque, Zucchetti Spain analiza en su nueva guía los principales cuellos de botella que están experimentando las empresas que no han llevado a cabo una transformación digital inteligente en la gestión de logística y almacén. La falta de un inventario permanente, la carencia de una previsión de la demanda basada en datos y la falta de diferenciación en el nivel de servicio está provocando que muchas empresas no puedan ser competitivas y escalar su negocio a través de Internet.

Las marcas se resienten cuando se producen problemas logísticos, como las roturas de stock, los retrasos o los errores en los envíos. Para asegurar una gestión de almacén y control de la logística eficaz es imprescindible, según Zucchetti, controlar los tres pilares fundamentales para ofrecer un servicio eficaz: las personas, el stock y la gestión administrativa. El papel del software SGA-WMS integrado con el ERP es clave para la mejora de la automatización en la gestión de almacén hoy día.

Industrias y comercios abordan la digitalización de sus procesos de almacén con un software SGA-WMS

Las empresas necesitan abordar sus estrategias de gestión de almacén de manera óptima y con herramientas que faciliten un flujo de información ágil y eficiente. De esta forma, las distintas personas que trabajan en la cadena de suministro cuentan con una información precisa y las personas responsables de compras y producción pueden anticiparse a las necesidades para evitar cualquier problema en el suministro.

Un software SGA-WMS es una herramienta con funcionalidades avanzadas que permite controlar todos los procesos de almacén: preparación de expediciones, etiquetado de productos, regularización del stock online, seguimiento de la trazabilidad, gestión de entradas de mercancías... Una solución de software SGA-WMS avanzada, como la de Zucchetti Spain, se integra además con almacenes inteligentes y herramientas de robótica y automatización, permite abordar distintas estrategias logísticas, facilita la monitorización 3D del almacén, ayuda a mejorar la productividad de los operarios y es clave para la gestión del stock en tiempo real.

Las empresas que han abordado la necesidad de digitalizar sus procesos de logística y almacén con una solución de software SGA-WMS avanzada, ven cómo se reducen los errores e ineficiencias comunes de la gestión manual. Tal como señala la nueva guía de Zucchetti Spain, disponible para su descarga en www.zucchetti.es, la integración de procesos en una sola herramienta ayuda a que las empresas puedan mejorar su comunicación interna y trabajar de manera más ágil y eficiente.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2022 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI nacional, con 280 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 20 millones de euros en 2022 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nóminas, movilidad y espacios de trabajo; software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de ciberseguridad, y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).