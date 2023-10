La revolución de las cocinas con Enrique Morgado, CEO de Davinia

A lo largo de los últimos años, la cocina ha cobrado un papel fundamental en el hogar, importante sobre todo por ser el punto de reunión de las familias.

En este contexto, son cada vez más las tendencias de decoración y diseño de cocinas que surgen con la intención de satisfacer las demandas y necesidades sociales. De allí que contar con aliados expertos para la transformación de estos espacios resulta cada vez más importante. Ejemplo de ello es Davinia, una de las más destacadas en la creación de cocinas personalizadas, siguiendo tendencias actuales.

En esta entrevista, el CEO de la compañía, Enrique Morgado, comparte la importancia de la cocina como un espacio que ha revolucionado su concepto y señala las principales propuestas en materia de diseño y decoración que destacan actualmente.

¿Cuál es el papel de la cocina en el hogar a día de hoy? ¿Ha evolucionado a lo largo de los últimos años?

"La cocina revoluciona su concepto. Es lugar de almacenamiento y elaboración de alimentos, pero la elaboración del alimento no puede ser actualmente una función exclusiva de la mujer, desaparece el 'personal de servicio' y triunfa el gusto por cocinar.

Los materiales de la cocina y los electrodomésticos facilitan la labor de elaboración de forma mucho más limpia, rápida y ordenada, sin requerir inversiones desmesuradas si te dejas asesorar.

Lo revolucionario lo podemos resumir en dos:

La desaparición del concepto 'comedor' pues la cocina puede incorporar todas sus funciones.

Y la aparición de dos conceptos hermosísimos: coparticipación y comunicación. Preparar los alimentos es tarea de todos, en un ambiente más amplio, abierto y luminoso, que busca aprovechar esos momentos de convivencia para hablar. Hay que disfrutar no solo de los alimentos, sino de los momentos dedicados a su elaboración, y de recoger todos juntos de manera ordenada y sin que sea arduo, en equipo.

La cocina, por ello, se vive, se convierte en lugar de confidencias y reconciliaciones, de disfrutar con los mejores amigos, con la familia, con la pareja o los nuevos conocidos. La cocina se aproxima al salón, es colindante o se fusiona con él, dando lugar a una estancia amplia, luminosa. Más compartida, donde la TV pierde incluso protagonismo, porque pasamos de lo pasivo a lo activo. De recibir a dar, disfrutando y creando hogar."

¿Cuáles son las tendencias más destacadas en la decoración de cocinas en la actualidad?

"La revolución descrita en la respuesta anterior es determinante. Hay, por ello, más demanda de penínsulas e islas que evitan que nos encontremos de cara a la pared y, por el contrario, nos permiten comunicarnos frente a frente con más personas.

Además, las tendencias estéticas son menos marcadas por las numerosísimas posibilidades e influencias. Los fabricantes y sus diseñadores no deciden ya la tendencia que más les interese para abaratar los procesos de fabricación.

El usuario tiene infinitas posibilidades, y acompañado de un buen profesional, es quien diseña a su gusto, quién decide. Hemos visto algunas características estéticas comunes en los últimos salones y ferias especializadas, pero dudo mucho que se impongan pues creo le restan funcionalidad a la cocina.

Los fabricantes han tenido, afortunadamente, que rendirse a la demanda de materiales más sostenibles y respetuosos con la naturaleza, y los buenos profesionales saben con quién y cómo hacer de la cocina de un cliente, una cocina única. Esa es la verdadera tendencia: cada cliente va a solicitar una cocina diferenciada, a su gusto, adaptada a sus necesidades. Por eso es tan importante el papel del especialista que le acompañe y asesore bien en sus decisiones. Y de esos, créame, hay pocos."

¿Cuál es la importancia del mobiliario en el diseño de las cocinas? ¿Qué materiales y características son más solicitados?

"Aparte de los servicios, el material es relevante, ya sea mobiliario, electrodomésticos o encimera. En el mobiliario de cocina, la robustez, durabilidad, impermeabilidad, facilidad de uso y limpieza y ergonomía son requisitos imprescindibles, pues la cocina es lugar de trabajo.

Las certificaciones de calidad ayudan a asegurarnos estar frente a un buen mueble. Un buen mueble no es, no obstante, suficiente: un mal instalador puede hacerlo irrecuperable.

Actualmente, en España se fabrican, en algunas fábricas, muebles más robustos que en naciones próximas. Muebles espigados, de estructura y baldas en 19 mm, canteada en colapur que la hace casi impermeable, traseras de al menos 8 mm, bisagras revestidas y en línea, colgadores ocultos, topes y sujetabaldas ocultos, ausencia de formaldehídos, vitrinas con perfiles finos y baldas resistentes, con refuerzasuelos o medidas ergonómicas son fundamentales.

La cocina debe llegar ya ensamblada, pues solo así será robusta. Los herrajes no hidráulicos son preferibles. Finos cantos y procedimientos como Airfusion garantizarán en laminados y estratificados, una buena terminación.

Asimismo, una selección adecuada de maderas o sistemas de lacado que no primen la rapidez asegurará un buen mueble. Hay gran diversidad de materiales, ya mencionados, y nuevos como puertas en porcelánicos o cristal. Hay preferencia por cocinas sin apéndices, evitando tiradores, y en tonos mates y colores neutros."

¿Cómo trabaja Davinia en la personalización de cocinas para satisfacer las preferencias y necesidades específicas de cada cliente?

"Escuchamos mucho, con paciencia, preguntamos basados en la experiencia y conocimientos técnicos, estudiamos el proyecto en base a las características generales de la vivienda y las prioridades de los habitantes, atención a la distribución de todas las estancias, de elementos estructurales y de conducción y extracción.

Informamos de nuevos materiales, e innovaciones tecnológicas en muebles, encimeras, electrodomésticos y complementos. Y solo así, podemos empezar a realizar una distribución adecuada, mostrada lo más realísticamente posible con herramientas infográficas 3D, casi fotográficas, que se modificarán cuantas veces sean necesarias, sin dejar de visitar la vivienda realizando todo tipo de mediciones y reuniones con otros oficios."

¿Qué estrategias implementa Davinia para garantizar la calidad y durabilidad de las cocinas?

"Selección rigurosa de materiales y proveedores, certificados de calidad y de sostenibilidad, garantías de al menos 5 años, formación y actualización de conocimientos de los diseñadores e instaladores, supervisión, herramientas de gestión online, y sobre todo, satisfacción por el trabajo bien hecho y respeto inmenso al cliente."

¿Qué consejos daría a las personas que desean actualizar o renovar sus cocinas?

"Que olviden convencionalismos, que visualicen sus próximos 30 años, que sean ambiciosos en lo que esperan obtener, que sepan que hay soluciones para que la cocina de sus sueños sea económicamente posible, que se dejen asesorar y mucho, que acudan con sus interioristas y arquitectos si es el caso, a una exposición donde se encuentren a gusto y bien atendidos por profesionales especializados en diseño de la cocina.

Que se tomen su tiempo en decidir haciendo partícipes a las personas que conviven en la vivienda.

Que sepan que los profesionales bien preparados están en las exposiciones especializadas, no en las grandes superficies ni en los centros de reformas. Un buen instalador de cocina tarda años en aprender bien el oficio, y es una figura imprescindible. Un interiorista que sepa diseñar una cocina, es porque se ha preparado para ello, le dedica 8 horas diarias, y está al día de las novedades.

Colaboramos con estudios de arquitectura, con interioristas generalistas extraordinarios, que saben la importancia de la especialización. Solo especialistas como los de Davinia le ayudarán a crear una estancia funcional, agradable, limpia, que facilite el orden, y que ayude a crear un ambiente de convivencia, de participación y de comunicación."

En resumen, las tendencias actuales en la decoración de cocinas según Enrique Morgado se orientan a la personalización y la diversidad, alejándose de las imposiciones estilísticas. Ante esto, Davinia emerge como un apoyo esencial para lograr la transformación de estos espacios, brindando opciones que satisfagan las necesidades y preferencias específicas de sus clientes.

El enfoque en cuanto a calidad, durabilidad y la invitación a romper los convencionalismos en materia de decoración y diseño de cocinas son algunos de los aspectos que han llevado a esta firma a ser un referente en el montaje de cocinas.