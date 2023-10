El impacto de un grado sin requisitos de selectividad. Salidas laborales en España

Uno de los elementos más valorados por los estudiantes a la hora de elegir su carrera universitaria son las salidas laborales que ofrece. Cada año miles de personas tienen que decidir en qué área se van a formar para asegurar su futuro.

Una de las variables que incide en la decisión son las pruebas de admisión que tienen distintas universidades. Muchos jóvenes las consideran un condicionante importante a la hora de ocuparse profesionalmente. Sin embargo, gracias a los programas que ofrecen instituciones como ESEI International Business School existen alternativas de formación que no requieren aprobar la selectividad.

¿Adiós a las pruebas de selectividad? Es ampliamente reconocido que la preparación académica es fundamental para acceder a mejores oportunidades laborales. En España, miles de estudiantes optan por cursar un grado cada año, y ahora, gracias a cambios recientes, esto se puede lograr sin la necesidad de pasar por las pruebas de selectividad.

Es decir, que los aspirantes a un título profesional tienen total libertad para escoger la carrera que mejor se adapte a su proyecto de vida. Ya su futuro no depende de los resultados de una evaluación de admisión. La propuesta de ESEI cobra especial importancia en momentos como el actual, cuando existe una encendida polémica sobre la idoneidad de esta evaluación.

Existen numerosas ventajas a tener en cuenta al contar con acceso a la educación universitaria. Además de la formación académica 100% en inglés, un grado brinda acceso a oportunidades de prácticas, participación en ferias de empleo y la posibilidad de establecer conexiones con líderes del sector, mentores y estudiantes internacionales.

Para garantizar un futuro laboral, opciones profesionales Los graduados poseen habilidades altamente solicitadas que les permiten desempeñarse en roles estratégicos y operativos en el ámbito empresarial. Puestos clave incluyen la gestión de proyectos, la responsabilidad de operaciones y roles como consultor, con salarios competitivos que oscilan entre los 35,000 y 45,000 euros anuales.

A medida que los profesionales avanzan en sus carreras, tienen la oportunidad de ascender a cargos directivos de alto nivel, como directores generales o directores de operaciones, donde los salarios pueden superar los 60.000 euros al año. Además, la experiencia acumulada en el campo puede llevar a la creación de empresas propias o a ocupar roles ejecutivos de alto nivel con compensaciones aún más sustanciales.

ESEI International Business School es un instituto de formación con más de 30 años de experiencia en programas de Bachelor, Máster y MBAs. Sus directivos aseguran que la visión y valores que manejan son muy actualizados. Ese enfoque práctico es lo que le permite ofrecer programas académicos para titulaciones con grandes salidas laborales sin selectividad.

El programa de Bachelor in Business ofrece especializaciones en innovación y sostenibilidad, marketing digital y transformación, así como dirección deportiva. Para los niveles de maestría y MBA, ESEI International Business School proporciona títulos en áreas de alta demanda. Los directivos de la escuela aseguran que estas opciones profesionales están alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral, tanto en España como en el resto del mundo.