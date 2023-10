Mucho más que un hilo musical especializado. Audio branding para el sector juego

Una de las principales máximas en cualquier sector es la fidelización de clientes creando experiencias únicas, lo cual también se aplica en el sector del ocio o del juego, aunque con bastantes limitaciones legales que en otros sectores no existen.

Por ese motivo, hay empresas especializadas en ayudar a fidelizar clientes en salones de juego, sports bar, casinos o bingos, y lo hacen en los propios locales, a traves del uso del sentido más inmediato que tiene el ser humano: el audio.

En este sentido, existen ciertos factores adicionales que se pueden tener en cuenta para mejorar la percepción de la marca y uno de ellos es el branding sonoro.

Este concepto se relaciona con las acciones que representan a una marca por medio de los elementos auditivos.

Línea editorial de música definida y unida a la marca, acordes o logotipos sonoros unidos a voces únicas, son algunos de los elementos que se aplican para este tipo de estrategias. Una de las compañías que se ha especializado en estos conceptos, adaptados específicamente para el sector juego, es Ondeón quien pone a disposición de cadenas un servicio exclusivo y único que sirve como complemento perfecto para estos espacios, teniendo en cuenta las limitaciones legales o jurídicas existentes que actualmente tienen para promocionarse o fidelizar.

Beneficios del branding sonoro en el sector del juego Para impulsar el crecimiento de una marca, se deben tomar en cuenta los medios intangibles como el branding sonoro, que va más allá de un hilo musical especializado.

Este se refiere a la representación de una marca por medio de elementos sonoros, que van de la mano con estrategias previas que determinan la personalidad y valores de esa marca.

Con una gestión adecuada se mejora notablemente la percepción de mensajes, así como la definición del conjunto (no solo la decoración, vestuario del personal, olores de locales, sonido, música). Todo es importante para quedar reflejado en el inconsciente del consumidor.

Entre las ventajas principales, destacan la posibilidad de diferenciar entre cada centro de juego por ubicación, diferenciarse de la competencia y realizar acciones de marketing bien diferenciadas en los propios locales.

Como ya sostienen directivos de grandes marcas del sector, los mensajes de branding sonoro que crea Ondeón brindan una efectividad comprobada del 90 %. De hecho, 8 de cada 10 clientes recuerdan la identidad de marca, sin ser consciente del implemento de este servicio en el local.

Crear una Radio Corporativa de marca para mejorar la percepción de esta sobre sus clientes, en el propio local Los establecimientos del sector del juego, como los casinos, salones o bingos, que ya usan el branding sonoro como una unificación consciente, no solo en su imagen, sino también en el audio o sonido que perciben sus clientes. Es allí donde el branding sonoro logra esta efectividad, ya que la estrategia parte desde el estudio del espacio y con base en sus elementos de marca se crean estrategias sólidas.

Ondeón cuenta con un equipo completo que está especializado en la gestión integral de este tipo de MK. A través de los audios, logran captar la atención de manera sutil y no invasiva; lo que es esencial para este sector.

Es importante destacar que esta firma garantiza un proceso personalizado para que cada uno de sus clientes obtenga un servicio diferenciador y único. Para conocer más beneficios sobre el branding sonoro, Ondeón cuenta con una plataforma digital donde detallan más información.