EJUNTAS, una nueva aplicación fácil de gestionar al servicio de administradores y propietarios

EJUNTAS, es una plataforma digital online que permite la participación activa en los procesos de decisión de las comunidades de propietarios. Una de las principales ventajas de la aplicación es que permite que todas las acciones relacionadas con la información vecinal se hagan desde la propia casa. La aplicación está estudiada para facilitar, con gran agilidad, el intercambio de opiniones, preguntas, sugerencias, etc., entre todos los vecinos de la comunidad, lo cual permite un alto grado de conocimiento sobre la realidad de la comunidad en todo momento. La ventaja de esta facilidad de información y comunicación tiene además una consecuencia muy positiva y es que los temas lleguen conocidos y preparados a la junta de vecinos, agilizados por el desarrollo de la misma y facilitando la toma de decisiones de mayor interés para toda la comunidad.

Esta aplicación tiene cara a los administradores una triple ventaja:

La primera es la necesidad de no emplear mucho tiempo en la gestión de las demandas de información de los propietarios sobre las cuestiones relativas al buen funcionamiento de los servicios comunes.

Además, se destaca la facilidad para la preparación y desarrollo de las juntas, que supone una delicada tarea por la complejidad de los temas a tratar entre los propietarios, que en muchos casos han conocido los temas del orden del día con escasas fechas de antelación y no siempre con toda la información previa necesaria para una adecuada toma de decisiones.

Finalmente, es importante tener en cuenta que aporta la posibilidad de seguimiento de los temas acordados, la información de los pasos que se van dando para su consecución y finalmente el estado final de los mismos, exige para los administradores de un tiempo que no siempre les es fácil tener en la tarea diaria, difícil y compleja, con el peligro de que el nivel de descontento repercuta negativamente en la valoración de su labor.

Cara a los vecinos, se pueden citar tres claras ventajas:

EJUNTAS permite mayor rapidez y agilidad, recortando los procesos de debate y toma de decisión entre los vecinos, ya que facilita el debate online entre vecinos de tal manera que los temas lleguen conocidos y debatidos antes de la celebración de las juntas, ahorrando tiempo en su desarrollo.

También facilita la automatización en la reserva de las zonas comunes de carácter deportivo, cultural o de ocio, pudiendo hacer las reservas que estime más oportunas para su beneficio desde su propio domicilio.

Celebrada la junta, cualquier vecino puede conocer de forma online, el estado de realización de los acuerdos tomados en la junta, las dificultades surgidas, las decisiones tomadas para su solución, etc.

El desarrollo de la aplicación permite a través de las ventajas señaladas una fluidez en la comunicación vecinal, que es la razón última para el éxito de una labor no siempre fácil de desarrollar. La combinación comunicativa online entre la administración y los vecinos es una de las ventajas más importantes y competitivos de esta aplicación, que nace al servicio de ambas partes: administradores y vecinos. A esto se añade la facilidad en su gestión y desarrollo, que permite afirmar que es una gran herramienta al servicio de la comunidad de vecinos