Lavazza ha aumentado un 34 % su ROAS en Amazon, con la estrategia de publicidad y la ejecución de la Agencia Amazing

Lavazza, el reconocido fabricante italiano de productos de café con una historia que se remonta a 1895, ha alcanzado un impresionante incremento del 34 % en su retorno de inversión en publicidad (ROAS) gracias a la estrategia de publicidad desarrollada por la agencia Amazing, agencia de marketing en Amazon. Este éxito ha sido publicado por el propio Amazon para mostrar el buen hacer de la agencia, y exponerlo como ejemplo del gran éxito alcanzado por la marca en una de las categorías más competitivas en el marketplace.

En el año 2020, Lavazza comenzó su andadura publicitaria en Amazon, aunque ya vendía desde el año 2016. Con el objetivo de aumentar las ventas y alcanzar a un público más amplio en España, Lavazza eligió la experiencia de Amazing, una agencia de marketing especializada en anuncios de Amazon, para crear una estrategia integral y ganadora desde cero. La colaboración comenzó en octubre de 2020 y no solo ha demostrado ser un rotundo éxito, sino que sigue siéndolo día tras día.

La estrategia de Amazing se basó en la combinación de Amazon DSP, la plataforma programática de Amazon, con la de Sponsored Ads, alcanzando una presencia y una visibilidad importantes para el usuario de Amazon que está navegando tanto dentro de la plataforma como fuera de ella.

Como breve resumen del caso, Amazing centró su estrategia de publicidad, concentrando los esfuerzos en 3 pilares fundamentales:

Protección de la marca. Defender palabras clave de marca y las páginas de detalle de sus productos.

Destacar la identidad de la marca. Mejorar la posición de los productos en la categoría, a través de los formatos disponibles de Sponsored Ads para ello.

Enfocar la publicidad al objetivo de performance. Mejorar la cuota de mercado, utilizando los formatos de Sponsored Product y Sponsored Display.

Marivi Hernández-Ros, cofundadora y directora de marketing en Amazing, comenta: "Con Lavazza, desarrollamos una estrategia abordando el funnel completo que integra acciones de awareness y consideración con el Amazon DSP, y acciones de penetración en el mercado y ventas con la plataforma de Sponsored Ads. Descubrimos que este enfoque es una excelente manera de convertirse en una de las principales marcas de café en Amazon".

Los resultados no se hicieron esperar. Lavazza lanzó su estrategia en Amazon en noviembre de 2020, realizando un test durante el Black Friday, que resultó en un impresionante aumento del 81 % en las ventas y un incremento del 83 % en las unidades vendidas. Tras el éxito, Lavazza decidió continuar con la estrategia durante todo el 2021.

En los dos años siguientes, Lavazza se fijó objetivos mucho más ambiciosos en cuanto a su retorno de inversión y en cuanto a la captación de nuevos clientes a la marca. Hacia fines de 2022, la compañía de café no solo había alcanzado estos objetivos comentados, sino que los superó ampliamente. Entre enero de 2021 y noviembre de 2022, Lavazza experimentó un aumento del 27 % en las métricas de nuevos clientes, y su ROAS aumentó de manera significativa en un 34 %.

Toni Salort, gerente de marketing de Iberia en Lavazza, que lidera la actividad publicitaria en Amazon en Lavazza, enfatiza la importancia de trabajar con un socio estratégico en publicidad en Amazon: "Es fundamental trabajar con un socio que te apoye en los anuncios de Amazon. Un buen socio te ayuda a comprender fácil y rápidamente el entorno y las herramientas, a medida que evolucionan".

Este caso de éxito entre Lavazza y Amazing es un ejemplo de cómo una estrategia de publicidad bien ejecutada puede generar un impacto significativo en las ventas y en la visibilidad de la marca. La historia de Lavazza y Amazing demuestra cómo la colaboración estratégica y la innovación pueden llevar a resultados excepcionales en el mundo del retail.

Las empresas que vendan en Amazon y busquen una agencia que las ayude con su estrategia y su implementación, en España y a nivel internacional, pueden contactar con Amazing en hola@amazingagency.io o visitando su página web.