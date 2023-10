En cualquier campo de actividad empresarial, las personas son un recurso de valor incalculable, ya que son las encargadas de ejecutar las tareas, alcanzar metas y, en muchos casos, representar la cara visible de la organización.

Por eso, la correcta selección del personal es clave para el éxito de una empresa, siendo la definición del perfil profesional el primer paso para captar los talentos adecuados.

Es en este punto donde entra en juego la experiencia y especialización de AdelantTa, consultora de recursos humanos que se dedica a ofrecer una gama completa de servicios, entre los que destaca su servicio de externalización del departamento de recursos humanos.

La importancia de definir correctamente el perfil profesional para una empresa Un perfil profesional es una descripción detallada de las competencias profesionales y personales necesarias para un puesto de trabajo en particular. Este perfil no debe confundirse con una descripción del puesto de trabajo, sino que debe centrarse en las habilidades, conocimientos y actitudes que debe reunir el candidato ideal para desarrollar el trabajo con éxito.

La definición de un perfil profesional es el primer paso hacia una selección de personal efectiva. Sin una comprensión clara de lo que se necesita, es imposible encontrar al candidato adecuado.

Así lo explica Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa: "El éxito de un proceso de selección depende en gran medida de ese paso previo de análisis del perfil que necesita la organización. Al desarrollar un perfil bien definido es posible cumplir las expectativas y garantizar que el candidato seleccionado está debidamente preparado para cumplir con los objetivos de la posición de manera efectiva".

Cómo definir correctamente el perfil profesional que necesita una empresa "La redacción de un perfil profesional efectivo es un proceso crítico que requiere precisión y enfoque", explica Juan Carlos Sánchez, director de AdelantTa. "Antes de comenzar a redactar el perfil, es fundamental comprender las necesidades operativas y estratégicas de la empresa. Esto implica definir claramente la misión del puesto, responsabilidades principales, funciones y condiciones especiales de trabajo", comenta.

Posteriormente, se deben definir los requisitos específicos del puesto de trabajo en cuestión, incluyendo niveles de experiencia, habilidades técnicas, certificaciones necesarias y cualquier otro requerimiento crítico.

Con todo, desde la firma señalan que tan importante son las competencias personales para el éxito en el puesto de trabajo como los conocimientos técnicos. En este sentido, cada perfil profesional debe adaptarse a la industria, la empresa y el entorno laboral específicos, para garantizar que el candidato seleccionado se ajuste perfectamente al contexto de la organización.

Es importante ser preciso y exhaustivo en el perfil profesional, por lo que se recomienda dividir las competencias y conocimientos necesarios en categorías claras, jerarquizadas por orden de importancia y evitando generalizaciones. Esto proporcionará una visión detallada de las habilidades necesarias para el éxito en el puesto, distinguiendo entre lo esencial y lo deseable.

Crear un perfil profesional sólido es esencial, pero puede ser complejo y desafiante si no se cuenta con un equipo especializado en selección. Para llevar a cabo este trabajo, AdelantTa ofrece una amplia gama de servicios relacionados con los recursos humanos, incluyendo la búsqueda y selección de personal para perfiles de nivel medio-alto y alto, así como también la posibilidad de contar con un departamento externo de RR. HH.

Mientras las empresas se enfocan en hacer crecer su negocio, AdelantTa gestiona todos los aspectos operativos de los recursos humanos. Al contar con un equipo de profesionales con gran experiencia en el área, AdelantTa puede ayudar a las empresas a definir perfiles profesionales precisos, encontrar a los candidatos ideales y mantener así su competitividad en el mercado.