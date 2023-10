Acerca de la red de distribuidores Clever Vans en España y Portugal

Las furgonetas camper permiten una experiencia de viaje distinta, con mayor contacto con la naturaleza y la posibilidad de descubrir lugares a los que aviones, trenes o autobuses no llegan. En España, el mundo camper está en expansión y tiene cada vez más adeptos a esta modalidad de vacaciones apta para grupos de amigos o familiares.

Ahora bien, para conseguir uno de estos vehículos que llevan todas las modificaciones necesarias para funcionar como un hogar, es posible recurrir a los servicios de la marca Clever Vans. Esta firma dispone de una red de distribuidores en España y Portugal y cuenta con un catálogo integrado por distintos modelos de furgonetas.

¿Cuáles son las características de las furgonetas Clever Vans? Estos vehículos destacan por contar con equipamiento de fábrica de alta calidad y distintos extras que se puede solicitar de manera personalizada. Por ejemplo, las furgonetas de esta marca disponen de mobiliario con revestimiento HPL de alta resistencia. Además, gracias a la combinación de espuma aislante de celda cerrada de 20 milímetros y las ventanas de marco estándar de Seitz, se ofrece un aislamiento tanto del frío como del calor.

Por otro lado, el espíritu de esta marca de furgonetas pasa por concentrarse en lo esencial, dejando de lado equipamientos que pueden resultar confusos y adornos que no cumplen ninguna función. En este sentido, representantes de Clever Vans explican que en estos vehículos no hay tiras de cromo, gabinetes de vidrio ni cortinas exóticas, ya que el propósito de cada una de estas furgonetas camper es demostrar su valía en la práctica.

Siguiendo con esta línea, estos vehículos se centran en la comodidad del usuario y, por este motivo, ofrecen una amplia cartera de soluciones de asientos. Esto incluye bancos dobles giratorios, asientos individuales para el comedor y otros adicionales. Todos estos productos están diseñados por la empresa Clever Vans para ofrecer el mayor confort posible.

Celebration 600 es el modelo más popular de Clever Vans Esta furgoneta destaca por combinar dimensiones compactas con un uso ideal del espacio. Entre otros elementos, incluye un frigorífico compresor de 90 litros de capacidad en altura de trabajo y una cama de 1,4 metros por 1,94 metros.

Asimismo, este modelo de furgoneta cuenta con una batería de litio con 100 Ah, calefacción de gas Truma C4, una barra de luz LED exterior y un peldaño eléctrico para acceder al vehículo con comodidad. Por otra parte, existen múltiples variantes de personalización para satisfacer las necesidades de cada usuario.

Clever Vans cuenta con distintos modelos de furgoneta, como el Celebration 600, que permiten ingresar al planeta camper para disfrutar de experiencias de viaje distintas.