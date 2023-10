En el mes de octubre, la ingeniera de palabras, Alejandra Belén, lanzará un poemario

La poesía ha sido el reflejo intangible de reflexiones y emociones humanas durante siglos.

En plena era digital, su resonancia no ha declinado. Una de las voces más prominentes de esta generación es la de Alejandra Belén, una artista multidisciplinaria que combina su pasión por las letras con una presencia ineludible en el mundo digital y más allá.

Poeta, escritora, intérprete y formadora Alejandra Belén, descrita como una “Ingeniera de Palabras”, ha anunciado la llegada de un nuevo poemario para este próximo mes de octubre. Y aunque el título sigue siendo un misterio bien guardado, el lanzamiento promete ser una experiencia multisensorial. No solo porque las palabras de Belén siempre lo han sido, sino porque se ha asociado con el reconocido Productor venezolano, Agustín Espina, para entrelazar música original con sus poesías, añadiendo así una dimensión sonora a sus versos.

Además, la poeta está preparando un Booktrailer al estilo cinematográfico para complementar la presentación de su obra. Esta iniciativa reafirma su compromiso con la innovación y con brindar a sus seguidores experiencias únicas. Recientemente, Alejandra Belén resplandeció en la alfombra roja de los premios Juventud en Puerto Rico el pasado mes de julio, consolidándose no solo como una voz literaria de peso, sino también como una figura pública que trasciende las fronteras de la literatura.

Alejandra Belén en el universo digital Su viaje desde sus inicios, rodeada de libros en una infancia impregnada de imaginación, hasta convertirse en una de las voces poéticas más prominentes de la diáspora colombiana y venezolana, es digno de admiración. Su participación en colecciones poéticas y su dirección de talleres literarios en lugares icónicos como la librería caraqueña Lugar Común, son testamentos de su dedicación a las letras.La digitalización de su trabajo, con su blog y presencia en redes, ha mostrado que la poesía, lejos de ser un arte apagándose, es una forma de expresión que resuena con fuerza entre las generaciones más jóvenes. A través de talleres y charlas, Alejandra continúa nutriendo esta pasión en otros, recordándonos que “la humanidad siempre ha necesitado una voz sutil para expresar con sencillez aquello que la convulsiona, y eso es la poesía, una voz diáfana que viene del corazón”. La expectación en torno a su próximo lanzamiento es palpable. Para quienes deseen estar al tanto, se recomienda seguir de cerca las publicaciones de Alejandra Belén en sus redes sociales, donde sin duda compartirá más detalles sobre este emocionante proyecto.