Energiber explica cuáles son las subvenciones y ayudas que hay para instalar placas solares

Aunque realizar el cambio de energía convencional a energía solar es una alternativa excelente para reducir la dependencia de la red eléctrica convencional y disminuir la huella de carbono, también puede requerir una gran inversión en la instalación.

Bajo esta problemática, una de las formas de apoyo económico para hacer el cambio son las subvenciones para placas solares.

Energiber es una de las empresas de referencia del sector en la optimización de consumo y aportación de ideas de gestión energética, con partners que proporcionan soluciones sin ningún coste adicional para el cliente. De esta forma, garantizan diseños de estrategia, control de energía, soluciones energéticas, eco-energía y formación para el equipo de trabajo sobre las instalaciones.

Subvenciones para instalación de placas solares En la actualidad, existen cuatro subvenciones en España destinadas a fomentar la transición hacia un modelo energético más sostenible, mediante energías renovables. Una de ellas es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation, en el que las viviendas residenciales tienen la posibilidad de conseguir hasta un 40 % de ayuda para placas solares, mientras que las empresas pueden obtener de 15-35 %.

En cuanto al área fiscal, se obtiene una subvención para placas solares a través de la desgravación de impuestos. Esto permite deducir entre un 20 % y un 60 % el IRPF del importe total de la inversión realizada en la declaración de la renta.

De la misma forma, algunos ayuntamientos proponen constantes ayudas y bonificaciones en el IBI, desde el 20 % al 50 % de descuento del impuesto de 2 a 5 años. También las correspondientes a la tasa de licencia de obras, donde la mayoría de los ayuntamientos las subsidian hasta el 95 %.

Por último, de acuerdo a la comunidad autónoma en la que se realice la instalación de placas solares, se puede optar por diferentes subvenciones para reducir los costos.

Energiber aconseja aprovechar las subvenciones Las subvenciones para la instalación de paneles solares representan un gran apoyo en el momento de reducir los costes en un porcentaje significativo, haciendo más accesible la implantación en hogares y el autoconsumo para las empresas y aumentar el retorno de la inversión de la instalación.

De la misma forma, el autoconsumo con fuentes de energía renovable permite aprovechar las subvenciones para contribuir con la disminución de emisión de gases contaminantes y facilitar la transición a un país más sostenible y amigable con el medioambiente.

No obstante, antes de comenzar este proceso de cambio, se recomienda realizar previamente a la instalación un estudio de viabilidad. Esto ayudará a identificar las necesidades energéticas del hogar o empresa y, así, definir si la instalación es, en definitiva, rentable y viable técnicamente. Asimismo, permitirá al usuario conocer qué subvenciones y ayudas están disponibles en su comunidad.

En conclusión, Energiber ofrece no solo el servicio de instalación de placas solares, también se encarga de asesorar desde el primer momento al cliente, brindándole apoyo en la solicitud y trámite de subvención para instalaciones fotovoltaicas.