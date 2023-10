El operador de "flex-living" Muppy y Distrito Estudio promoverán conjuntamente el deporte entre sus inquilinos y empleados

Muppy ofrece alojamiento temporal, servicios y contenidos -como en este caso los de Distrito Estudio- en diferentes ciudades de España y ya opera más de 250 inmuebles en cinco ciudades españolas La cadena de boutiques deportivas Distrito Estudio y Muppy, empresa especializada en ofrecer alojamiento temporal, servicios y contenidos a un público principalmente joven, han alcanzado una alianza dirigida a fomentar un estilo de vida activo y saludable.

Como resultado de este acuerdo, los inquilinos y empleados de los más de 250 inmuebles que opera Muppy tendrán acceso a beneficios exclusivos proporcionados por Distrito Estudio como la matricula gratis en cualquiera de los 11 centros de la cadena, un Welcome Pack con artículos diseñados específicamente para ayudarles a comenzar su viaje hacia una vida saludable y un 10% de descuento en su cuota mensual deportiva.

Esta iniciativa refleja la visión compartida de ambas empresas de facilitar a sus clientes el acceso a experiencias únicas y claramente diferenciadoras.

En concreto, Muppy ofrece, desde 2021, alojamiento temporal, servicios y contenidos -como en este caso los de Distrito Estudio- en diferentes ciudades de España. La compañía, que está construyendo la mayor comunidad de Living de España, cuenta con un marketplace (web-app) que conecta a personas mediante la inteligencia artificial. Por su parte, Distrito Estudio ofrece programas de entrenamiento de calidad -Bootcamp, CrossFit, D45 y Yoga-, para ayudar a las personas de todo tipo de perfil y estado físico a mantenerse activas y en forma. En concreto, el 60% de los más de 4.300 socios de la cadena, se concentra entre los 20 años y 40 años, un perfil casi idéntico al de Muppy.

Según Vicente Nicolás, CEO Y Fundador de Muppy, "estamos encantados de asociarnos con Distrito Estudio y poder ofrecer a inquilinos y empleados nuevas formas de vivir, descubrir y disfrutar de una ciudad".

Por su parte, Ernesto Rojas, fundador de Distrito Estudio, afirma: "Estamos muy ilusionados con la idea de unir fuerzas con el flex-living Muppy, conectando a personas con intereses, aficiones, necesidades o inquietudes similares a nuestros programas de entrenamiento deportivo de alta calidad".

El otro aspecto de gran valor es que ambas empresas están muy bien posicionadas en las mismas ciudades, -Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga-, y ambas prevén una intensa expansión nacional en los próximos meses.

Distrito Estudio prevé concluir 2023 con 14 centros, once de ellos ya operativos y localizados en Vigo (2), Pontevedra, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Madrid (4) y tres más firmados y en proceso de apertura.

Distrito Estudio es también centro oficial a nivel internacional de la multinacional New Balance. Todos los gimnasios de la cadena cuentan con un espacio comercial dedicado a esta marca, donde los clientes de Distrito Estudio pueden adquirir las últimas colecciones y el equipo deportivo más adecuado para las prácticas ofrecidas en los centros.