Road to Data estrena nuevo posicionamiento e imagen corporativa

Road to Data (https://roadtodata.com), consultora de Business Intelligence y Analítica Avanzada con sede en Madrid, afronta una nueva etapa en la que pretende duplicar su actual plantilla y triplicar facturación en los próximos años. El primer paso ha sido el rediseño de su identidad corporativa El rediseño de su identidad visual ha dado paso a unas formas más redondeadas en el logotipo construyendo, así, una identidad de marca sencilla, atemporal y fácil de distinguir. Para ello, se ha optado por una gama de azules con el fin de representar la estabilidad y dar sentimiento de seguridad y de autoridad. Igualmente, la tipografía (Comfortaa) muestra la flexibilidad de pensamiento y la innovación de Road to Data.

Según Julián Rioja, CEO de Road to Data, "la empresa ha crecido, evolucionado: ha pasado de ser un proyecto ilusionante a una realidad que todos los días construimos con mucha pasión". Precisamente, este rebranding viene a simbolizar la evolución de la compañía, que multiplicado por 6 su plantilla, pasando de 5 a 30 empleados, y cómo hacer que el actual equipo asuma esta nueva identidad como algo propio.

Uno de los aspectos claves de este rebranding es la consolidación de la cultura corporativa: la empresa ha implementado desde sus inicios una estrategia de employer branding con el propósito deatraer y retener al mejor talento, lo que redunda en una mayor productividad, calidad e innovación. En este sentido, según datos de una encuesta interna, el 85% de los trabajadores asegura que lo que más valora de trabajar en Road to Data es el clima laboral.

Crecimiento y objetivos

Se prevé que la figura de la oficina del dato en las empresas tenga un crecimiento exponencial durante los próximos años. Para satisfacer esa demanda, Road to Data duplicará su plantilla durante los dos próximos años, y lograr así el hito de triplicar su facturación en los próximos 5 ejercicios.

En ese sentido, aseguran que, asociado a ese crecimiento, han ampliado sus ámbitos de valor y los compromisos de servicio en el mundo del dato, "y eso debe concretarse y comunicarse. Queremos hacer partícipes a todos de nuestra proyección al mercado y señalar el inicio de una nueva etapa hacia afuera con nuevos símbolos, nuevas formas de presentarnos en las redes sociales y en el mercado en general", asegura Chema Soriano, Socio Director Comercial y de Consultoría de la compañía.

Acerca de Road to Data

Road to Data (R2D) es una consultora de Business Intelligence con sede en Madrid. Surgió en 2018 para acompañar a sus clientes durante el proceso de gestión integral del dato, ofreciendo soluciones a problemas que afectan al desarrollo de negocio de sus clientes, partiendo siempre desde la creatividad y la honestidad.