Incentro entre las mejores empresas para trabajar en Europa

Incentro reconocida con la posición número 48 de las 150 empresas seleccionadas Incentro se enorgullece de anunciar que ha sido nombrada como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Europa. La empresa ocupa el puesto número 48 en la categoría de mediana empresa (49 a 499 empleados) de la lista de las 150 empresas de Europa que han recibido este reconocimiento. Un premio que refleja el compromiso de la empresa con el bienestar de sus empleados y su cultura laboral excepcional.

Los responsables de este logro, son los propios trabajadores de la empresa, cada uno de ellos ha rellenado la conocida encuesta para empleados de Great Place To Work® Trust IndexTM, diseñada para conocer la opinión de la gente sobre su organización y su entorno de trabajo. ¿El resultado? Incentro no es solo uno de los mejores lugares para trabajar en España, también lo es ahora de Europa.

Reflejando la confianza

La encuesta a empleados de Trust Index está diseñada para ilustrar cómo las percepciones específicas de los empleados pueden influir en su nivel de confianza hacia su empresa y en la cultura de la misma. Se pidió a más de 2,6 millones de empleados europeos que describieran cómo se sentían en su entorno de trabajo. Clasificaron a su empleador con afirmaciones que iban desde "este es un lugar psicológico y emocionalmente saludable para trabajar" hasta "siento que recibo una parte justa de los beneficios que obtiene mi empresa".

Flexibilidad y bienestar, claves para el talento europeo

Las mejores empresas para trabajar en Europa están invirtiendo en el bienestar de la plantilla y como resultado tienen las tasas de fidelización de talento más altas y un mayor rendimiento. Así lo indica el hecho de que el 88% de los empleados y empleadas de las mejores de Europa expresen su intención de permanecer en la empresa a largo plazo. El 90% de los empleados y empleadas de los Best Workplaces en Europa recomendarían trabajar en su empresa a familia y amigos, y el 90% cree que las personas que trabajan en su empresa están dispuestas a dar más de sí mismas para desempeñar su trabajo. Algunas de las empresas del ranking cuentan con un modelo de trabajo híbrido. Y el 83% de la plantilla de las empresas premiadas considera que tiene beneficios especiales y únicos.

Definición de la lista

Para ser reconocida como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Europa, una empresa debe ocupar primero un lugar muy destacado entre otras empresas de su mismo tamaño en su propio país. A continuación, las empresas mejor clasificadas de cada tamaño en cada país se ordenan en una única lista europea. De las 3.350 empresas participantes -pequeñas, medianas, grandes y multinacionales- sólo se han seleccionado 150 Mejores Empresas para Trabajar en Europa.

Incentro ha participado en la categoría de mediana empresa (50-499 empleados) resaltando los valores de transparencia, camaradería, empatía y confianza que los caracteriza como empresa. Alejandro Tezanos, uno de los directores de Incentro afirma: "además de estar muy agradecidos por recibir este reconocimiento, para nosotros es todo un hito que confirma el gran trabajo y esfuerzo que realizan todos nuestros compañer@s para mantener el buen ambiente, esto, junto a las políticas internas y la cultura de empresa aportan confianza, bienestar y propósito a cada una de las personas que hacen que esta sea una gran familia llamada Incentro".

Sobre Incentro

Incentro es una consultora tecnológica de transformación digital con una cultura corporativa transparente, una estructura muy plana y en constante evolución. Son expertos en soluciones Cloud, desarrollo de aplicaciones nativas, migración de servicios a la nube así como en Ecommerce, experiencia de usuario y digitalización empresarial. La variedad en su oferta le permite abordar la transformación digital desde diferentes frentes adaptando cada proyecto a las necesidades reales de cada cliente y gracias a su trabajo con partners claves logran mantener una mentalidad disruptiva e innovadora.

Llevan desde 1996 ayudando a las empresas a alcanzar su máximo potencial y para ello cuentan con más de 500 especialistas certificados distribuidos por sus oficinas de España (Santander y Madrid), Países Bajos, Indonesia y Kenia. incentro.com