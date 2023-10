Repara tu Deuda Abogados cancela 23.000€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado sufrió una ruptura de pareja y un ERTE por culpa del COVID-19 que le hizo caer en un estado de sobreendeudamiento Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Baleares. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 23.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los costes de la reforma de su vivienda, así como para acondicionarlo con mobiliario y electrodomésticos. En un principio el deudor no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, el deudor pasó por una ruptura, por lo que ya no contaba con el apoyo económico de su pareja, recayendo toda la deuda en él. A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se vio obligado a estar un largo periodo en ERTE, afectando gravemente a sus ingresos. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron muy mermados".

Como en su caso, numerosas personas se endeudan después de hacer todo lo posible para salir del estado de insolvencia en el que se encuentran. "Muchas veces acuden a la ley cuando familiares o conocidos le recomiendan que se acojan. De hecho, también los videos y los testimonios de algunos de los exonerados sirven para que nadie se saber que existe una segunda oportunidad", explican desde Repara tu Deuda.

Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidadcomprueban rápidamente cuáles son los enormes beneficios de quedar exoneradas. De hecho, salen de los listados de morosidad, como Asnef, que tanto daño les hace. Además, y esto les alivia, dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras, que ya no contactan con allegados ni personal de su propio trabajo, como hacían con anterioridad.

Si bien hay cierto desconocimiento sobre la existencia de esta legislación, la realidad es que cada vez son más los que solicitan acogerse. Sin ir más, lejos, desde que fuera fundado en septiembre de 2015, más de 20.000 personas han puesto su caso en manos de Repara tu Deuda Abogados para empezar una nueva vida, poniendo fin a todas las deudas contraídas.

El despacho de abogados es líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidaden España. Hasta este momento, ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. La previsión es seguir creciendo en las próximas fechas debido al alto número de interesadas y los trámites que ya se encuentran en marcha.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados del pago de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales basta con que el concursado actúe en todo momento de buena fe, que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

